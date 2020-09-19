Казанское «Динамо» обыграло нижегородскую «Спарту» в ЧР по волейболу
КАЗАНЬ, 19 сен — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболистки казанского «Динамо» выиграли у нижегородской «Спарты» в матче чемпионата России.
КАЗАНЬ, 19 сен — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболистки казанского «Динамо» выиграли у нижегородской «Спарты» в матче чемпионата России.
«Динамо» в Казани победило со счетом 3−0 (25:18, 25:21, 25:15). Это первая игра для обеих команд в стартовавшем в пятницу чемпионате суперлиги.
«Динамо» во втором туре сыграет с «Уралочкой-НТМК» на выезде, а «Спарта» встретится с «Локомотивом» в Калининграде. Игры пройдут 23 сентября.