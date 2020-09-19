«Уралочка-НТМК» уступила «Липецку» на старте чемпионата России

Игра, прошедшая в субботу в Нижнем Тагиле, завершилась волевой победой «Липецка» со счетом 3−2 (11:25, 12:25, 25:23, 25:18, 15:13).

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Следующий матч липецкая команда проведет 23 сентября на выезде против саратовского «Протона», «Уралочка» в этот же день примет «Динамо» (Казань).