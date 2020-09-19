Макрогузова и Холомина не пробились в финал ЧЕ по пляжному волейболу
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина не смогли выйти в финал чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина не смогли выйти в финал чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.
Российская пара в полуфинале уступили немкам Ким Беренс и Цинье Тиллманн — 0−2 (19:21, 17:21).
Соперницы Макрогузовой и Холоминой по матчу за третье место определятся позднее.