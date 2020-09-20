Макрогузова и Холомина заняли третье место на ЧЕ по пляжному волейболу
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина завоевали бронзовые медали чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина завоевали бронзовые медали чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.
В матче за третье место Макрогузова и Холомина обыграли в воскресенье чешский дуэт Барбора Херманнова/Маркета Слукова со счетом 2−0 (25:23, 21:18).
Финал чемпионата Европы пройдет без участия российских волейболисток.