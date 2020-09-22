Матч «Минчанки» в квалификации ЛЧ отменен из-за заражения коронавирусом
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Матч первого квалификационного раунда женской волейбольной Лиги чемпионов между «Минчанкой» и немецким «Штутгартом» не состоится
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Матч первого квалификационного раунда женской волейбольной Лиги чемпионов между «Минчанкой» и немецким «Штутгартом» не состоится
Встреча должна была пройти на нейтральной арене в польском городе Лодзь 23 сентября.
Как отмечается на сайте «Штутгарта»,
«В этом матче нам засчитана победа, мы выходим во второй раунд квалификации. Сожалеем об отмене игры», — говорится в сообщении.
«Минчанка» выступает в российской суперлиге.