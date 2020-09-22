Матч «Минчанки» в квалификации ЛЧ отменен из-за заражения коронавирусом

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча должна была пройти на нейтральной арене в польском городе Лодзь 23 сентября.

Как отмечается на сайте «Штутгарта», из-за заражения коронавирусом игроки «Минчанки» не получили разрешение на въезд в Польшу.

«В этом матче нам засчитана победа, мы выходим во второй раунд квалификации. Сожалеем об отмене игры», — говорится в сообщении.