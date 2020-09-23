Волейболисты минского «Строителя» уступили в матче отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов

Подопечные Александра Сингаевского, несмотря на счет по партиям, смогли навязать бой титулованным соперникам, которые с трудом выиграли два сета. В заключительной части матча польская команда еще больше усилила натиск на оборонительные порядки минчан, которые были вынуждены признать поражение.

У минчан самыми результативными игроками матча стали Павел Авдоченко (13 очков) и Сергей Антонович (10). В стане польской команды наибольший вклад в ее успех внесли Мохаммед Аль Хачдади (19 пунктов) и Ясин Луати (13).