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01:12 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты минского «Строителя» уступили в матче отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты минского «Строителя» уступили в матче отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов польской команде «Ястжембский венгель» — 0:3 (25:27, 24:26, 14:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Подопечные Александра Сингаевского, несмотря на счет по партиям, смогли навязать бой титулованным соперникам, которые с трудом выиграли два сета. В заключительной части матча польская команда еще больше усилила натиск на оборонительные порядки минчан, которые были вынуждены признать поражение.

У минчан самыми результативными игроками матча стали Павел Авдоченко (13 очков) и Сергей Антонович (10). В стане польской команды наибольший вклад в ее успех внесли Мохаммед Аль Хачдади (19 пунктов) и Ясин Луати (13).

23 сентября минская команда встретится с нидерландским «Драйсма-Динамо» из Апельдорна, а 24 сентября польский и нидерландский клубы сыграют между собой.

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