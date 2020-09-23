«Остались без соревнований и без денег». Казахстанская волейболистка нашла способ заработать на карантине
Новое занятие она освоила по Интернету.
Новое занятие она освоила по Интернету.
В интервью корреспонденту Vesti.kz спортсменка рассказала, где научилась новому ремеслу и получится ли у нее совмещать спортивную карьеру с прибыльным делом.
— Все началось с того, что я вышла замуж, — рассказала волейболистка. — До этого ничего не умела готовить, а о тортах вообще речи не шло. Однажды захотелось удивить своих близких, и я сделала торт. Всем понравилось, и родные потихоньку стали просить печь им торты на
— И вскоре кулинарное увлечение переросло в небольшой бизнес?
— Однажды моя одноклубница Анна Лащ заказала у меня торт — это был мой первый заказ, было волнительно. И с того момента я уже делала торты на заказ девочкам из команды. А потом они меня направили. Сказали: «Занимайся этим дальше, сделай страничку в Instagram». Я послушала их совета, и теперь меня находят через соцсети.
— Сколько времени занимает изготовление одного торта?
— По времени все зависит от оформления, какой торт сам по сложности. Если это легкий, бисквитный, без начинки —
— Но вы уже конкурируете с местными кондитерами?
— Я когда стала серьезно этим заниматься, изучила своих конкурентов, скажем так. Посмотрела их цены. Изначально ставила ниже, чем у них. Потом поняла, что я не аутсайдер в этом деле по сравнению с остальными. Поэтому у меня сейчас средняя стоимость — не сильно дорого, но и не дешево.
— Будете и дальше развиваться в этом направлении?
— Есть желание открыть кофейню, не сразу, конечно. Для начала, может,
— Не помешает ли ваше увлечение спортивной карьере?
— Я буду продолжать играть. Сейчас уже сложнее выпекать торты. Тренировки два раза в день. Еще и отдыхать надо. Но я стараюсь делать заказы перед тренировками, между ними. Иногда беру
— Я знаю, что у вашего клуба были проблемы, игрокам не заплатили за прошлый сезон.
— Нам уже выплатили 95 процентов долгов. Была задержка, мы, грубо говоря, полгода сидели без зарплаты. А у меня муж тоже спортсмен. Считайте, мы оба без денег. И то, что я стала активно печь торты на заказ, очень выручило нас в этот период.
Помимо тортов, Жамиля также печет капкейки, синабоны и рулеты. Теперь в случае нового карантина она точно знает, чем себя займет.
Всеволод Хван