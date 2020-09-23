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14:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Остались без соревнований и без денег». Казахстанская волейболистка нашла способ заработать на карантине

Новое занятие она освоила по Интернету.

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Из-за пандемии и последующего карантина казахстанские спортсмены на полгода остались без соревнований, а следовательно, и без заработка. Все они выживали по-разному. Так, в Павлодаре волейболистка «Иртыш-Казхрома» и сборной Казахстана Жамиля Даулетхан (Барлыбай) открыла в себе кулинарные способности и стала печь торты. И дело пошло — количество заказов растет изо дня в день.

В интервью корреспонденту Vesti.kz спортсменка рассказала, где научилась новому ремеслу и получится ли у нее совмещать спортивную карьеру с прибыльным делом.

— Все началось с того, что я вышла замуж, — рассказала волейболистка. — До этого ничего не умела готовить, а о тортах вообще речи не шло. Однажды захотелось удивить своих близких, и я сделала торт. Всем понравилось, и родные потихоньку стали просить печь им торты на какие-то праздники. Я не проходила никаких курсов, первый торт делала чисто по YouTube-каналам.

— И вскоре кулинарное увлечение переросло в небольшой бизнес?

— Однажды моя одноклубница Анна Лащ заказала у меня торт — это был мой первый заказ, было волнительно. И с того момента я уже делала торты на заказ девочкам из команды. А потом они меня направили. Сказали: «Занимайся этим дальше, сделай страничку в Instagram». Я послушала их совета, и теперь меня находят через соцсети.

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 — Сколько времени занимает изготовление одного торта?

— По времени все зависит от оформления, какой торт сам по сложности. Если это легкий, бисквитный, без начинки — где-то пять часов уйдет. Выпекаешь бисквит, потом нужно, чтобы он в холодильнике полежал какое-то время. Я пеку их в домашних условиях, все делаю сама. Муж помогает привезти продукты, отвезти заказы.

— Но вы уже конкурируете с местными кондитерами?

— Я когда стала серьезно этим заниматься, изучила своих конкурентов, скажем так. Посмотрела их цены. Изначально ставила ниже, чем у них. Потом поняла, что я не аутсайдер в этом деле по сравнению с остальными. Поэтому у меня сейчас средняя стоимость — не сильно дорого, но и не дешево.

Во время загрузки произошла ошибка.

 — Будете и дальше развиваться в этом направлении?

— Есть желание открыть кофейню, не сразу, конечно. Для начала, может, какой-то павильончик, островок.

— Не помешает ли ваше увлечение спортивной карьере?

— Я буду продолжать играть. Сейчас уже сложнее выпекать торты. Тренировки два раза в день. Еще и отдыхать надо. Но я стараюсь делать заказы перед тренировками, между ними. Иногда беру два-три дня передышки. В неделю минимум делаю десять тортов, иногда в день может и четыре торта быть.

Во время загрузки произошла ошибка.

 — Я знаю, что у вашего клуба были проблемы, игрокам не заплатили за прошлый сезон.

— Нам уже выплатили 95 процентов долгов. Была задержка, мы, грубо говоря, полгода сидели без зарплаты. А у меня муж тоже спортсмен. Считайте, мы оба без денег. И то, что я стала активно печь торты на заказ, очень выручило нас в этот период.

Помимо тортов, Жамиля также печет капкейки, синабоны и рулеты. Теперь в случае нового карантина она точно знает, чем себя займет.

Всеволод Хван  

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