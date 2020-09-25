Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Зарубежный
25.09
Лилль
Нант
20
Футбол. Зарубежный
25.09
Герта
Айнтрахт Ф
13
Хоккей. КХЛ
25.09
Локомотив
Нефтехимик
23
Хоккей. КХЛ
25.09
Авангард
Куньлунь
31
Хоккей. КХЛ
25.09
СКА
Ак Барс
Б
23
Хоккей. КХЛ
25.09
Йокерит
Сибирь
52
Хоккей. КХЛ
25.09
Автомобилист
Динамо Мн
34
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России одержала вторую победу подряд в Лиге наций
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
25 сентября, источник: БЕЛТА

Волейболисты молодежной сборной Беларуси отправились на ЧЕ в Чехии

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты молодежной сборной Беларуси отправились на чемпионат Европы (U-20) в Чехии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

Наверх
Источник: bvf.by

Подопечные Сергея Троцкого попали в группу II, которая будет проводить свои матчи в Брно. Соперниками белорусов будут сверстники из России (26 сентября), Нидерландов (27 сентября), Украины (28 сентября), Турции (30 сентября), Германии (1 октября).

В заявку на турнир попали следующие спортсмены: Антон Сушинский, Никита Заморский, Евгений Котов (все связующие), Глеб Азаренко, Дмитрий Дылевский, Александр Петревич (все блокирующие), Станислав Бабкевич, Артемий Мотыль (оба диагональные), Алексей Илькевич, Максим Фроленков, Владислав Давыскиба, Владимир Галота, Илья Морозов, Евгений Грецкий, Максим Богатко, Никита Коновалов (все доигровщики), Егор Ковалев (либеро).

В группе I, которая базируется в Куржиме, бороться за выход в полуфинал будут дружины Италии, Бельгии, Чехии, Франции, Польши и Сербии. Полуфинальные встречи, в которых сыграют по две лучших команды из каждой шестерки, пройдут в Брно 3—4 октября. Квалификационные поединки за 5−8 места состоятся в те же дни среди дружин, занявших 3−4 позиции в турнирных таблицах своих групп.

 Гороскоп на май 2020
Мальчик с помощью школьных знаний спас сестре жизнь в Великобритании
Заочный спор: «Зенит» и «Спартак» поборются за лидерство в РПЛ
Макгрегор заявил, что проведет боксерский поединок с Пакьяо
Арустамян: Трансфер Манджукича в «Локомотив» под угрозой срыва
Клубу РПЛ присудили техническое поражение в матче Кубка России
СКА под руководством Романа Ротенберга проиграл «Ак Барсу»
Зинедин Зидан высказался о трансферной политике «Реала»
ЦСКА огорчит «Локомотив»: Топ-5 ставок выходных
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь