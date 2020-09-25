Волейболисты молодежной сборной Беларуси отправились на ЧЕ в Чехии

Подопечные Сергея Троцкого попали в группу II, которая будет проводить свои матчи в Брно. Соперниками белорусов будут сверстники из России (26 сентября), Нидерландов (27 сентября), Украины (28 сентября), Турции (30 сентября), Германии (1 октября).

В заявку на турнир попали следующие спортсмены: Антон Сушинский, Никита Заморский, Евгений Котов (все связующие), Глеб Азаренко, Дмитрий Дылевский, Александр Петревич (все блокирующие), Станислав Бабкевич, Артемий Мотыль (оба диагональные), Алексей Илькевич, Максим Фроленков, Владислав Давыскиба, Владимир Галота, Илья Морозов, Евгений Грецкий, Максим Богатко, Никита Коновалов (все доигровщики), Егор Ковалев (либеро).