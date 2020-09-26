Волейболисты солигорского «Шахтера» обыграли минский МАПИД в матче чемпионата Беларуси

Молодые столичные игроки смогли сдерживать атаки четырехкратных чемпионов Беларуси лишь на старте первого сета. Более того, подопечные Олега Михнюка даже повели в счете. Но спортивная наглость соперников заставила «горняков» собраться и дать достойный ответ.

В рядах команды из города калийщиков самыми результативными стали Владислав Шмат и Андрей Марченко, заработавшие по девять пунктов. Также стоит отметить уверенную игру пасующего солигорчан Ильи Гончарука. У МАПИДа лучший из нападающих Максим Ярмалович, проведший шесть результативных действий.

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Также отметим победу минского «Строителя», который в Могилеве не оставил шансов могилевскому «Коммунальнику» — 3:0 (25:21, 25:18, 25:16). У столичной дружины наиболее ярко в атаке себя проявил Сергей Антонович — 12 очков, из них четыре на блоке. Также хорош в атаке и на подаче был капитан команды Сергей Окулич (11 очков). В проигравшей команде стоит отметить Дмитрия Абраменко — 11 пунктов.

В других встречах второго тура чемпионата Беларуси были зафиксированы следующие результаты: «Борисов-БГУФК» — «Энергия» (Гомель) — 1:3 (18:25, 25:21, 23:25, 13:25). «Марко» (Витебск) — «Легион» (Обухово) — 1:3 (21:25, 21:25, 25:22, 23:25).