Белорусская молодежная сборная с поражения стартовала на ЧЕ по волейболу в Чехии
Матч против россиян завершился со счетом 1:3 (28:30, 25:18, 22:25, 18:25).
Матч против россиян завершился со счетом 1:3 (28:30, 25:18, 22:25, 18:25).
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская молодежная сборная с поражения стартовала на чемпионате Европы (U-20) по волейболу в Чехии. Матч против россиян завершился со счетом 1:3 (28:30, 25:18, 22:25, 18:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Едва не одержав победу в первой партии, белорусские игроки уверенно оставили за собой второй сет, но развить данный успех не смогли. Впрочем, поражение не помешало Владиславу Бабкевичу стать самым результативным игроком матча. Он набрал 21 пункт. Еще один белорус Владислав Давыскиба отметился 40% идеального приема.
Поскольку команды Турции и Украины не смогли прибыть на турнир в Чехию
Полуфинальные встречи молодежного чемпионата Европы пройдут в Брно