Ганенко и Фролова выиграли молодежный чемпионат Европы по пляжному волейболу

В финале Ганенко и Фролова переиграли соотечественниц Марию Бочарову и Марию Воронину со счетом 2−0 (21:19, 21:17). В матче за бронзовые награды турнира победу одержали представительницы Швейцарии Эсме Бебнер и Мара Бечарт, оказавшиеся сильнее Софии Рыловой и Евы Сердюк из Украины (2−1). Мужской финал завершится позднее в воскресенье. Россияне Алексей Гусев и Павел Шустров играют против поляков Миколая Мищука и Милоша Крука.