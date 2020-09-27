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17:54 (мск), источник: ТАСС

Ганенко и Фролова выиграли молодежный чемпионат Европы по пляжному волейболу

ТАСС, 27 сентября. Россиянки Александра Ганенко и Анастасия Фролова стали победительницами молодежного чемпионата Европы по пляжному волейболу. Соревнования проходили в Турции.

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В финале Ганенко и Фролова переиграли соотечественниц Марию Бочарову и Марию Воронину со счетом 2−0 (21:19, 21:17). В матче за бронзовые награды турнира победу одержали представительницы Швейцарии Эсме Бебнер и Мара Бечарт, оказавшиеся сильнее Софии Рыловой и Евы Сердюк из Украины (2−1). Мужской финал завершится позднее в воскресенье. Россияне Алексей Гусев и Павел Шустров играют против поляков Миколая Мищука и Милоша Крука.

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Молодежный чемпионат Европы проводится ежегодно с 1999 года. В 2019 году победу одержали Бочарова и Воронина, у мужчин тогда успех праздновали Гусев и Шустров.

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