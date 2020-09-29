Матч ЧР по волейболу между «Минчанкой» и «Спартой» будет перенесен
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Матч чемпионата России между волейболистками «Минчанки» и нижегородской «Спарты» будет перенесен
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Матч чемпионата России между волейболистками «Минчанки» и нижегородской «Спарты» будет перенесен
«Минчанка» 22 сентября сообщила, что команда вынуждена уйти на 14-дневный карантин
«“Спарта” пошла навстречу нашему клубу, они всё понимают. Мы договорились с ними о переносе матча. В ближайшее время утвердим новую дату», — сказали в
«Минчанке» засчитано техническое поражение в матче третьего тура чемпионата России с «Ленинградкой», который должен был состояться 27 сентября в
«“Ленинградка” отказала нам в переносе матча. Они сказали, что в течение года нет свободных дат. Мы, конечно, разочарованы,