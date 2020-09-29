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16:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч ЧР по волейболу между «Минчанкой» и «Спартой» будет перенесен

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Матч чемпионата России между волейболистками «Минчанки» и нижегородской «Спарты» будет перенесен из-за того, что белорусская команда находится на карантине, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Минчанки».

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«Минчанка» 22 сентября сообщила, что команда вынуждена уйти на 14-дневный карантин из-за положительного теста на коронавирус у одного из игроков команды. В данный момент все тесты на COVID-19 в «Минчанке» отрицательные, но для выхода из карантина команде нужно сдать три отрицательных теста подряд. Матч четвертого тура российской суперлиги «Спарта» — «Минчанка» должен был пройти 3 октября в Нижнем Новгороде.

«“Спарта” пошла навстречу нашему клубу, они всё понимают. Мы договорились с ними о переносе матча. В ближайшее время утвердим новую дату», — сказали в пресс-службе.

«Минчанке» засчитано техническое поражение в матче третьего тура чемпионата России с «Ленинградкой», который должен был состояться 27 сентября в Санкт-Петербурге, из-за неявки на игру.

«“Ленинградка” отказала нам в переносе матча. Они сказали, что в течение года нет свободных дат. Мы, конечно, разочарованы, все-таки коронавирус — это общенациональная проблема многих стран. Нас не поняли и отказали в переносе», — отметили в «Минчанке».

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