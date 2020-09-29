Матч ЧР по волейболу между «Минчанкой» и «Спартой» будет перенесен

«Минчанка» 22 сентября сообщила, что команда вынуждена уйти на 14-дневный карантин из-за положительного теста на коронавирус у одного из игроков команды. В данный момент все тесты на COVID-19 в «Минчанке» отрицательные, но для выхода из карантина команде нужно сдать три отрицательных теста подряд. Матч четвертого тура российской суперлиги «Спарта» — «Минчанка» должен был пройти 3 октября в Нижнем Новгороде.

«“Спарта” пошла навстречу нашему клубу, они всё понимают. Мы договорились с ними о переносе матча. В ближайшее время утвердим новую дату», — сказали в пресс-службе.

«Минчанке» засчитано техническое поражение в матче третьего тура чемпионата России с «Ленинградкой», который должен был состояться 27 сентября в Санкт-Петербурге, из-за неявки на игру.