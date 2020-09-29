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16:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Минчанке» коронавируса нет, но команда остается в карантине

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. В женском волейбольном клубе «Минчанка» коронавируса нет, но команда остается в карантине, сообщили РИА Новости в пресс-службе белорусского клуба.

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«У всей команды отрицательные тесты, все здоровы сейчас, но мы продолжаем соблюдать карантин. Пока не имеем права выйти из карантина. Для выхода из карантина должно быть три отрицательных теста подряд, пока был только один», — сказали в пресс-службе «Минчанки».

«Минчанке» засчитано техническое поражение в матче третьего тура чемпионата России с «Ленинградкой», который должен был состояться 27 сентября в Санкт-Петербурге, из-за неявки на игру. «Минчанка» 22 сентября сообщила, что команда вынуждена уйти на карантин в срок до 14 дней из-за положительного теста на коронавирус у одного из игроков команды.

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