В «Минчанке» коронавируса нет, но команда остается в карантине
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. В женском волейбольном клубе «Минчанка» коронавируса нет, но команда остается в карантине, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. В женском волейбольном клубе «Минчанка» коронавируса нет, но команда остается в карантине, сообщили РИА Новости в
«У всей команды отрицательные тесты, все здоровы сейчас, но мы продолжаем соблюдать карантин. Пока не имеем права выйти из карантина. Для выхода из карантина должно быть три отрицательных теста подряд, пока был только один», — сказали в
«Минчанке» засчитано техническое поражение в матче третьего тура чемпионата России с «Ленинградкой», который должен был состояться 27 сентября в