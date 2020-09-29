«Минчанке» засчитано техническое поражение в матче третьего тура чемпионата России по волейболу

Решение было принято Всероссийской федерацией волейбола после получения письма от руководства клуба из Ленинградской области, в котором говорилось о том, что свободных дат в соревновательном календаре «Ленинградки» на сезон 2020/2021 для проведения матча против «Минчанки» нет.

Матч должен был состояться в Санкт-Петербурге 27 сентября. Однако из-за нахождения минской дружины на карантине после положительного теста на COVID-19 у одного из игроков подопечные Станислава Саликова остались дома. Вместе с тем матч четвертого тура против нижегородской «Спарты», назначенный на 3 октября, будет перенесен и состоится позже.