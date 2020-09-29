«Минчанке» засчитано техническое поражение в матче третьего тура чемпионата России по волейболу
29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Минчанке» засчитано техническое поражение в матче третьего тура чемпионата России по волейболу
29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Минчанке» засчитано техническое поражение в матче третьего тура чемпионата России по волейболу
Решение было принято Всероссийской федерацией волейбола после получения письма от руководства клуба из Ленинградской области, в котором говорилось о том, что свободных дат в соревновательном календаре «Ленинградки» на сезон 2020/2021 для проведения матча против «Минчанки» нет.
Матч должен был состояться в
«Минчанка» 22 сентября сообщила, что команда вынуждена уйти на 14-дневный карантин