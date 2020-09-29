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29 сентября, источник: БЕЛТА

«Минчанке» засчитано техническое поражение в матче третьего тура чемпионата России по волейболу

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Минчанке» засчитано техническое поражение в матче третьего тура чемпионата России по волейболу из-за неявки на игру, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской команды.

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Решение было принято Всероссийской федерацией волейбола после получения письма от руководства клуба из Ленинградской области, в котором говорилось о том, что свободных дат в соревновательном календаре «Ленинградки» на сезон 2020/2021 для проведения матча против «Минчанки» нет.

Матч должен был состояться в Санкт-Петербурге 27 сентября. Однако из-за нахождения минской дружины на карантине после положительного теста на COVID-19 у одного из игроков подопечные Станислава Саликова остались дома. Вместе с тем матч четвертого тура против нижегородской «Спарты», назначенный на 3 октября, будет перенесен и состоится позже.

«Минчанка» 22 сентября сообщила, что команда вынуждена уйти на 14-дневный карантин из-за положительного теста на коронавирус у одного из игроков. В данный момент все тесты на COVID-19 в команде отрицательные, но для выхода из карантина команде нужно иметь три отрицательных теста подряд.

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