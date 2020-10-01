Волейболисты сборной Беларуси вышли в полуфинал молодежного ЧЕ в Чехии

Игра проходила под диктовку белорусов, которые в отличие от соперников, уступивших в двух предыдущих встречах, сохраняли шансы на выход в полуфинал после проигрыша россиянам и выигрыша у голландцев. Козырем команды Сергея Троцкого стала хорошая подача, подкрепленная массированной атакой. Лучшим бомбардиром встречи стал Максим Богатко. Представитель солигорского «Шахтера» заработал 16 очков. На один пункт меньше у его товарища по команде Владислава Бабкевича. Евгений Грецкий показал 41% отличного приема. Отметим также Дмитрия Дылевского, который стал лучшим блокирующим матча, пять раз прервав атаки соперников.