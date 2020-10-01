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22:44 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты сборной Беларуси вышли в полуфинал молодежного ЧЕ в Чехии

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты сборной Беларуси вышли в полуфинал молодежного чемпионата Европы в Чехии. Данное достижение стало возможным благодаря победе подопечных Сергея Троцкого в матче против сверстников из Германии — 3:0 (25:20, 25:12, 25:23), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Игра проходила под диктовку белорусов, которые в отличие от соперников, уступивших в двух предыдущих встречах, сохраняли шансы на выход в полуфинал после проигрыша россиянам и выигрыша у голландцев. Козырем команды Сергея Троцкого стала хорошая подача, подкрепленная массированной атакой. Лучшим бомбардиром встречи стал Максим Богатко. Представитель солигорского «Шахтера» заработал 16 очков. На один пункт меньше у его товарища по команде Владислава Бабкевича. Евгений Грецкий показал 41% отличного приема. Отметим также Дмитрия Дылевского, который стал лучшим блокирующим матча, пять раз прервав атаки соперников.

У немцев в созидании лучшим стал Симон-Валентин Торви, на счету которого 12 пунктов.

Вместе с белорусами из группы II вышли россияне, которые не потерпели на начальном этапе турнира ни одного поражения.

Полуфинальные встречи молодежного чемпионата Европы пройдут в Брно 3—4 октября. Квалификационные поединки за 5−8 места состоятся в те же дни среди дружин, занявших 3−4 позиции в турнирных таблицах своих групп.

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