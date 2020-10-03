Матыцин открыл матч за Суперкубок России по волейболу на новой арене в Новосибирске

Источник: РИА "Новости"

В матче за Суперкубок ВТБ (название матча в нынешнем сезоне — прим. ТАСС), который проходит в рамках второго тура Париматч Суперлиги, встречаются действующий чемпион страны новосибирский «Локомотив» и победитель Кубка России казанский «Зенит». «Локомотив-Арена» была открыта в сентябре 2020 года, данный матч является первым на новом спортивном объекте.

«Я очень рад сегодня поздравить Новосибирск, Новосибирскую область, Всероссийскую федерацию волейбола, Российские железные дороги и всех спортсменов, любителей волейбола, — сказал на церемонии открытия Матыцин. — “Локомотив-Арена” — это долгожданный подарок, который принесет много радости и послужит еще одним стимулом для занятий спортом, волейболом. Выражаю признательность всем, кто был участником строительства этого замечательного проекта».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников передал поздравления от первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова.

Строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра на 5 тыс. мест началось в 2018 году, его площадь — около 20 тыс. кв. м. Востребованность центра объясняется тем, что в Новосибирске базируется один из сильнейших волейбольных клубов России — «Локомотив». Объект возводился в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».