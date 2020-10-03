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16:37 (мск), источник: ТАСС

Казанский «Зенит» в восьмой раз стал обладателем Суперкубка России по волейболу

ТАСС, 3 октября. Казанский «Зенит» обыграл новосибирский «Локомотив» в матче за Суперкубок России по волейболу. Встреча прошла в Новосибирске в рамках второго тура Париматч Суперлиги.

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Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 3−2 (25:18, 22:25, 25:23, 23:25, 15:9) в пользу команды из Казани.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» принимал участие в матче в качестве действующего обладателя Кубка России, «Локомотив» в прошлом сезоне стал чемпионом страны.

Казанский клуб в восьмой раз в истории победил в суперкубке, он является лидером по этому показателю, еще пять раз клуб проигрывал в матче за трофей. Команда из Новосибирска ни разу не побеждала в турнире, проиграв в матче за суперкубок в третий раз. В прошлом году трофей достался кемеровскому «Кузбассу».

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