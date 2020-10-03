Казанский «Зенит» в восьмой раз стал обладателем Суперкубка России по волейболу

Казанский клуб в восьмой раз в истории победил в суперкубке, он является лидером по этому показателю, еще пять раз клуб проигрывал в матче за трофей. Команда из Новосибирска ни разу не побеждала в турнире, проиграв в матче за суперкубок в третий раз. В прошлом году трофей достался кемеровскому «Кузбассу».