Казанский «Зенит» в восьмой раз стал обладателем Суперкубка России по волейболу

Матч завершился со счетом 3−2 (25:18, 22:25, 25:23, 23:25, 15:9) в пользу команды из Казани.
«Зенит» принимал участие в матче в качестве действующего обладателя Кубка России, «Локомотив» в прошлом сезоне стал чемпионом страны.
Казанский клуб в восьмой раз в истории победил в суперкубке, он является лидером по этому показателю, еще пять раз клуб проигрывал в матче за трофей. Команда из Новосибирска ни разу не побеждала в турнире, проиграв в матче за суперкубок в третий раз. В прошлом году трофей достался кемеровскому «Кузбассу».