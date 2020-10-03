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18:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Казанский «Зенит» завоевал Суперкубок России, в гостях обыграв «Локомотив»

Волейболисты казанского «Зенита» стали обладателями Суперкубка России.

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Источник: РИА "Новости"

Матч за почётный трофей состоялся во 2-м туре предварительного этапа чемпионата Суперлиги. Соперником «Зенита» стал хозяин площадки — новосибирский «Локомотив».

«Зенит» принимал участие в матче как обладатель Кубка России, «Локомотив» был признан чемпионом страны, так как был первым по итогам регулярного сезона, а плей-офф был прерван из-за пандемии.

Матч за Суперкубок получился равным, трофей был разыгран только на тай-брейке, который остался за гостями — 15:9.

Самым результативным у хозяев стал Дражен Лубурич, набравший 24 очка. 17 очков принёс команде Сергей Савин. У «Зенита» 27 очков на счету Бартоша Бедноржа, Эрвин Нгапет набрал 16 очков, Максим Михайлов — 14.

Волейбол. Мужчины. Суперкубок России

«Локомотив» (Новосибирск) — «Зенит» (Казань) — 2:3 (18:25, 25:22, 23:25, 25:23, 9:15).

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