Казанский «Зенит» завоевал Суперкубок России, в гостях обыграв «Локомотив»
Волейболисты казанского «Зенита» стали обладателями Суперкубка России.
Волейболисты казанского «Зенита» стали обладателями Суперкубка России.
Матч за почётный трофей состоялся во 2-м туре предварительного этапа чемпионата Суперлиги. Соперником «Зенита» стал хозяин площадки — новосибирский «Локомотив».
«Зенит» принимал участие в матче как обладатель Кубка России, «Локомотив» был признан чемпионом страны, так как был первым по итогам регулярного сезона, а
Матч за Суперкубок получился равным, трофей был разыгран только на
Самым результативным у хозяев стал Дражен Лубурич, набравший 24 очка. 17 очков принёс команде Сергей Савин. У «Зенита» 27 очков на счету Бартоша Бедноржа, Эрвин Нгапет набрал 16 очков, Максим Михайлов — 14.
Волейбол. Мужчины. Суперкубок России
«Локомотив» (Новосибирск) — «Зенит» (Казань) — 2:3 (18:25, 25:22, 23:25, 25:23, 9:15).