Сборная России в девятый раз выиграла молодежный чемпионат Европы по волейболу
ТАСС, 4 октября. Мужская сборная России обыграла команду Италии в финале чемпионата Европы по волейболу среди игроков не старше 20 лет. Турнир завершился в Чехии.
ТАСС, 4 октября. Мужская сборная России обыграла команду Италии в финале чемпионата Европы по волейболу среди игроков не старше 20 лет. Турнир завершился в Чехии.
Встреча завершилась со счетом 3−1 (25:23, 12:25, 26:24, 27:25) в пользу российских спортсменов. В матче за третье место команда Бельгии обыграла белорусов (3−0).
Российская сборная в девятый раз стала победителем турнира, что является лучшим показателем, также в активе россиян три бронзовые медали. На втором месте по числу побед располагается сборная Италии (3), в активе которой также пять серебряных и три бронзовые награды первенств. Еще 11 раз на турнире побеждала сборная СССР.