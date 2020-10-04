Сборная России в девятый раз выиграла молодежный чемпионат Европы по волейболу

Российская сборная в девятый раз стала победителем турнира, что является лучшим показателем, также в активе россиян три бронзовые медали. На втором месте по числу побед располагается сборная Италии (3), в активе которой также пять серебряных и три бронзовые награды первенств. Еще 11 раз на турнире побеждала сборная СССР.