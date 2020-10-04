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21:34 (мск), источник: ТАСС

Сборная России в девятый раз выиграла молодежный чемпионат Европы по волейболу

ТАСС, 4 октября. Мужская сборная России обыграла команду Италии в финале чемпионата Европы по волейболу среди игроков не старше 20 лет. Турнир завершился в Чехии.

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Встреча завершилась со счетом 3−1 (25:23, 12:25, 26:24, 27:25) в пользу российских спортсменов. В матче за третье место команда Бельгии обыграла белорусов (3−0).

Российская сборная в девятый раз стала победителем турнира, что является лучшим показателем, также в активе россиян три бронзовые медали. На втором месте по числу побед располагается сборная Италии (3), в активе которой также пять серебряных и три бронзовые награды первенств. Еще 11 раз на турнире побеждала сборная СССР.

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