«Вирус надо принять и простить. И не останавливать турниры». Мнение волейболиста

Источник: РИА "Новости"

Российский волейбол от карантинной спячки вернулся одним из последних среди всех командных видов. Зато как! Уже во втором туре «Суперлиги Париматч» в Новосибирске прошло пышное открытие новой 5-тысячной «Локомотив-Арены», которая примет матчи мужского чемпионата мира 2022 года. Причем помимо Суперкубка на ней сыграли ветераны Всероссийской федерации и Новосибирской области. На стороне ВФВ выступили президент Станислав Шевченко и секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

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Что касается Суперкубка, в нем встретились действующие чемпионы — местные железнодорожники — и вице-чемпионы из казанского «Динамо». В пятисетовом триллере выиграли гости. После матча «СЭ» поговорил с капитаном хозяев 32-летним Сергеем Савиным. Будучи одним из ветеранов нашего волейбола, он продолжает завоевывать титулы и бороться за вызов в сборную. Заодно успевая защищать рыбаков-пенсионеров.

Всем клубам бы такую арену, как в Новосибирске

— Сергей, Суперкубок сложился для вашего клуба неоптимально, хотя могли вытащить победу. Что не получилось?

— Матч понравился, на самом деле. Мы смогли вернуться, даже в пятом сете имели шансы зацепиться, после 4:8 почти догнали соперника.

Но сами допустили много ошибок. «Зенит» выбил нас с приема, отодвинул, это их заслуга и наша недоработка. Будем исправлять и не допускать таких сбоев, как в концовке. Отыграемся у них в ответном матче!

— Расскажите, как сейчас устроен посткарантинный волейбол. Тестов много сдавали?

— Ничего необычного, за два дня до матча сдаем тесты, у меня вот пока приходят все отрицательные.

— Перед матчем вы не в «пузыре», как в НХЛ? Можно погулять по городу?

— «Пузырей» нет, можно выходить, общаться. Просто у нас в Сибири уже осень, особо и не погуляешь, лучше в гостинице сидеть. В каждом регионе свои правила, правда. Например, в Кубке России в Новосибирске для приезжавших команд был облегченный режим тестирования.

Зрителей где-то больше допускают, где-то меньше. Думаю, у нас такого не будет, как в НХЛ, но тенденция все равно неприятная, судя по новостям. В хоккее вот ребята массово болеют. Но бояться эту ситуацию стоит.

— Старт чемпионата — это особенное событие все-таки? Или после Кубка вы уже втянулись?

— Чемпионат — это совсем другое! В Кубке все понимали, что выходят в следующий раунд почти все команды. Чемпионат ошибок не прощает. Надо все игры брать, и настрой для этого есть. В целом старт неплохой, хорошо, что нам сразу выпали две сильные команды подряд. Но удачи не хватило.

— Вы сегодня сыграли в новом дворце «Локомотив-арена», как ощущения?

— Самые приятные, это наш дом. Там все так уютно, и даже при незаполненном зале играть было в удовольствие. Всем клубам бы открыть такую арену, на самом деле! Дай бог, чтобы к концу сезона все разрешили, и она была заполнена до отказа. Массовость очень нужна.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CF6b71eMTLj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ВК «Локомотив-Новосибирск» (@lokovolleynsk)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-10-04T07:22:29+00:00">4 Окт 2020 в 12:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Верите, что чемпионат удастся доиграть до конца?

— Думаю, сейчас мы уже поняли проблему, и к ней все подготовились. Конечно, во всех видах спорта будут подстраиваться. Но мне кажется, пускай коронавирус существует, надо его принять… и простить. (Смеется.) И играть чемпионат с ним, вопреки ему. Не останавливать соревнования.

— Получится непредсказуемый турнир, с техническими поражениями, переносами.

— Такое сложно прогнозировать. Вот заболела команда — будут ли переносить игры? Или заболели — сами виноваты, и получайте технарь? Есть в этом доля неспортивности, что ли. Но с другой стороны — значит, судьба такая. Надо ее принимать и не жаловаться. Я думаю, все не перенесешь, это растянет календарь до бесконечности. В любом случае решает федерация, я приму любое ее решение.

— Как ощущения после игр? Они отличаются от обычного чемпионата?

— Есть разница, конечно. Такой перерыв у меня был впервые. Все равно есть физические потери, но они восполняемы. И, конечно, не совсем привычно, что трибуны несильно заполнены. Но думаю, мы еще наберем обороты!

Не считаю это чемпионство полноценным

— Вы — действующие чемпионы России, но по стечению обстоятельств. Согласны с формулировкой?

— Все верно. Я не считаю это чемпионство полноценным. Да, команды были в равных условиях. И везде, где был доигран чемпионат, итоговые места распределялись по результатам «регулярки». Но от победы в «Финале шести» эмоций гораздо больше. Там мы бы могли доказать свое превосходство по-спортивному, а тут получилось… как получилось.

— Кто в этом году главные конкуренты, кому надо доказывать превосходство?

— У нас сейчас настолько сильный чемпионат…

Конечно, наш «Локомотив» будет бороться за золото, два «Зенита», «Кузбасс», «Факел», московское «Динамо». Посмотрим, как усилится на трансферном рынке «Белогорье». Да и та же Уфа есть. Никого не уберешь.

— Нормальную вы компанию собрали. Наш волейбольный чемпионат сейчас конкурентнее других командных видов спорта?

— Ну знаете… КХЛ сейчас тоже непредсказуема. В футболе… там «Зенит» есть.

— У вас тоже есть, и двигается по той же схеме.

— «Зенит» скупает все что можно, финансы позволяют, подбор игроков у них очень крутой. Но определять в игре будет не ценник, а то, как они сыграются.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CEY-2WvFaj0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CEY-2WvFaj0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CEY-2WvFaj0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ВК «Локомотив-Новосибирск» (@lokovolleynsk)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-08-27T11:02:00+00:00">27 Авг 2020 в 4:02 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Не понимаю, почему штрафуют рыбаков-пенсионеров

— Вы из Северного Казахстана, переехали в 1990-х и говорили впоследствии о «тяжелых временах». Что имеется в виду?

— Я вырос в колхозе, у родителей было свое хозяйство. Обычная деревня, огород, скотина домашняя. В России элементарно были лучшие рабочие условия. Как любой спортсмен уходит в лучший клуб, чтобы добиваться результатов, так и в жизни человек ищет, где ему комфортнее. Я с семьей уехал в 8 лет.

— То есть как доить корову, помните?

— Я знаю, как это делается, хотя лично не доил. Приезжал к родственникам недавно, они там еще живут. Не доили, но это для меня не загадка.

— Здесь должен быть вопрос — что легче, сделать серию эйсов или подоить корову.

— (Смеется.) Не, тогда лучше на рыбалку!

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— На Енисее не ловили перед первым туром?

— Когда был Кубок, мы катались на теплоходе. Но без удочек. (Смеется.) Хотя малька видели.

— Надо было сеть взять.

— Я за принцип «поймал — отпустил». И если забирать, то только когда она проходит по нормам. Например, судака короче 32−33 сантиметров ловить нельзя — штраф. Он должен еще вырасти. Я, Ильяс Куркаев и друзья иногда ездим на рыбалку, и когда вижу, как люди на дорогой технике зачем-то берут такую рыбу — грустно становится. У тебя техника за 5−6 миллионов, пускай рыба растет! Трофейную вытащишь — будут же совсем другие ощущения. Я также не понимаю рыбнадзор наш, он штрафует дедушек, которые такую рыбу едят, пенсионеров, у которых нет возможности заплатить. Тогда штрафуйте тех, кто на снегоходах приезжает, у них есть чем рассчитаться по крайней мере.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CF9MrQLsQ4Y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CF9MrQLsQ4Y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CF9MrQLsQ4Y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ВК «Локомотив-Новосибирск» (@lokovolleynsk)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-10-05T09:06:53+00:00">5 Окт 2020 в 2:06 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Стереотип, что в футболе больше нагрузок, чем в волейболе

— Новосибирск представляется скорее хоккейным городом. Не сложно конкурировать с «Сибирью»?

— А я бы не сказал, что он только хоккейный город. Мы стоим наравне, просто КХЛ больше разрекламирована. Футбол, хоккей — им легче. Но по уровню спортивных результатов волейбол-то выше. Взять золото Лондона. Но я слежу за «Сибирью». Правда, у нас время игр с тренировками постоянно совпадает.

— Как разрекламировать волейбол, как КХЛ или премьер-лигу? Это вообще реально в бесконтактном виде спорта?

— Самая большая реклама — интернет, соцсети. Люди становятся зависимы от них. Значит, через них надо работать. Но тут надо сказать, что я сам не люблю свои фотографии выкладывать. Этим должна заниматься структура клуба. Тогда все будет организованно и будет популяризация. Ну и от детско-юношеских школ многое зависит, конечно.

— Как вы насчет трэштока в волейболе? В других видах спорта сильно помогает.

— Слушайте, но в футболе у нас такого нет, а он популярен. Боям это сильно помогает, потому что это индивидуальный вид спорта. Харизма командного и личного видов спорта очень разная. И у нас сделать это так, как сделал ирландец Конор, сложно. Но большой плюс, что за счет таких нестандартных людей привлекается внимание.

Люди приходят не только игру посмотреть, тактику проанализировать, а заряд эмоций получить. Хотя опять же, Федор Емельяненко тоже медийный человек, хотя эталон спокойствия, никогда никого водой не обливал.

— Вы говорили, что выбирали 8-й или 18-й номер в командах из-за знака бесконечности. До скольких лет собираетесь играть?

— Планки в голове нет. Всегда смотришь по здоровью. Если оно позволяет, надо играть до последнего. И даже после завершения карьеры можно продолжать на любительском уровне, если по-настоящему нравится волейбол.

— Нагрузки в волейболе вроде бы полегче, чем в футболе, до 40 регулярно люди играют.

— Это стереотип! У каждого нагрузки свои. За эти годы очень много ребят моложе 30 закончили из-за здоровья. Оно, к сожалению, забирает их из спорта.

— Тем сборной для вас еще открыта, реально попасть, например, на Олимпиаду?

— Я был в расширенном списке в этом году, в январе проходил медицинское обследование. А почему нет? Если здоровье и желание позволяют, надо бороться. Вот если желания нет — тут лучше уступить молодому и горячему парню. У меня оно есть.

— То, что сборную возглавляет Туомас Саммелвуо, тренирующий «Зенит», делает отбор сложнее?

— Я с ним не работал, но он, как и любой тренер, строит команду под себя, берет того, с кем комфортнее. И я уверен, люди приглашаются не просто так. В конце концов, за результат несут ответственность не только игроки, но и он. Поэтому я буду добросовестно играть за свой клуб, и если меня вызовут, то поеду и буду доказывать свою необходимость. Я хотя и задумываюсь, чем заниматься после спорта, пока получаю от волейбола удовольствие и не собираюсь от этого отказываться.