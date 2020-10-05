«Вирус надо принять и простить. И не останавливать турниры». Мнение волейболиста
Капитан чемпиона России «Локомотива» Сергей Савин — о второй волне и арене чемпионата мира.
Капитан чемпиона России «Локомотива» Сергей Савин — о второй волне и арене чемпионата мира.
Российский волейбол от карантинной спячки вернулся одним из последних среди всех командных видов. Зато как! Уже во втором туре «Суперлиги Париматч» в Новосибирске прошло пышное открытие новой 5-тысячной «Локомотив-Арены», которая примет матчи мужского чемпионата мира 2022 года. Причем помимо Суперкубка на ней сыграли ветераны Всероссийской федерации и Новосибирской области. На стороне ВФВ выступили президент Станислав Шевченко и секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Что касается Суперкубка, в нем встретились действующие чемпионы — местные железнодорожники — и
— Сергей, Суперкубок сложился для вашего клуба неоптимально, хотя могли вытащить победу. Что не получилось?
— Матч понравился, на самом деле. Мы смогли вернуться, даже в пятом сете имели шансы зацепиться, после 4:8 почти догнали соперника.
Но сами допустили много ошибок. «Зенит» выбил нас с приема, отодвинул, это их заслуга и наша недоработка. Будем исправлять и не допускать таких сбоев, как в концовке. Отыграемся у них в ответном матче!
— Расскажите, как сейчас устроен посткарантинный волейбол. Тестов много сдавали?
— Ничего необычного, за два дня до матча сдаем тесты, у меня вот пока приходят все отрицательные.
— Перед матчем вы не в «пузыре», как в НХЛ? Можно погулять по городу?
— «Пузырей» нет, можно выходить, общаться. Просто у нас в Сибири уже осень, особо и не погуляешь, лучше в гостинице сидеть. В каждом регионе свои правила, правда. Например, в Кубке России в Новосибирске для приезжавших команд был облегченный режим тестирования.
Зрителей
— Старт чемпионата — это особенное событие
— Чемпионат — это совсем другое! В Кубке все понимали, что выходят в следующий раунд почти все команды. Чемпионат ошибок не прощает. Надо все игры брать, и настрой для этого есть. В целом старт неплохой, хорошо, что нам сразу выпали две сильные команды подряд. Но удачи не хватило.
— Вы сегодня сыграли в новом дворце «Локомотив-арена», как ощущения?
— Самые приятные, это наш дом. Там все так уютно, и даже при незаполненном зале играть было в удовольствие. Всем клубам бы открыть такую арену, на самом деле! Дай бог, чтобы к концу сезона все разрешили, и она была заполнена до отказа. Массовость очень нужна.
— Верите, что чемпионат удастся доиграть до конца?
— Думаю, сейчас мы уже поняли проблему, и к ней все подготовились. Конечно, во всех видах спорта будут подстраиваться. Но мне кажется, пускай коронавирус существует, надо его принять… и простить. (Смеется.) И играть чемпионат с ним, вопреки ему. Не останавливать соревнования.
— Получится непредсказуемый турнир, с техническими поражениями, переносами.
— Такое сложно прогнозировать. Вот заболела команда — будут ли переносить игры? Или заболели — сами виноваты, и получайте технарь? Есть в этом доля неспортивности, что ли. Но с другой стороны — значит, судьба такая. Надо ее принимать и не жаловаться. Я думаю, все не перенесешь, это растянет календарь до бесконечности. В любом случае решает федерация, я приму любое ее решение.
— Как ощущения после игр? Они отличаются от обычного чемпионата?
— Есть разница, конечно. Такой перерыв у меня был впервые. Все равно есть физические потери, но они восполняемы. И, конечно, не совсем привычно, что трибуны несильно заполнены. Но думаю, мы еще наберем обороты!
— Вы — действующие чемпионы России, но по стечению обстоятельств. Согласны с формулировкой?
— Все верно. Я не считаю это чемпионство полноценным. Да, команды были в равных условиях. И везде, где был доигран чемпионат, итоговые места распределялись по результатам «регулярки». Но от победы в «Финале шести» эмоций гораздо больше. Там мы бы могли доказать свое превосходство
— Кто в этом году главные конкуренты, кому надо доказывать превосходство?
— У нас сейчас настолько сильный чемпионат…
Конечно, наш «Локомотив» будет бороться за золото, два «Зенита», «Кузбасс», «Факел», московское «Динамо». Посмотрим, как усилится на трансферном рынке «Белогорье». Да и та же Уфа есть. Никого не уберешь.
— Нормальную вы компанию собрали. Наш волейбольный чемпионат сейчас конкурентнее других командных видов спорта?
— Ну знаете… КХЛ сейчас тоже непредсказуема. В футболе… там «Зенит» есть.
— У вас тоже есть, и двигается по той же схеме.
— «Зенит» скупает все что можно, финансы позволяют, подбор игроков у них очень крутой. Но определять в игре будет не ценник, а то, как они сыграются.
— Вы из Северного Казахстана, переехали в 1990-х и говорили впоследствии о «тяжелых временах». Что имеется в виду?
— Я вырос в колхозе, у родителей было свое хозяйство. Обычная деревня, огород, скотина домашняя. В России элементарно были лучшие рабочие условия. Как любой спортсмен уходит в лучший клуб, чтобы добиваться результатов, так и в жизни человек ищет, где ему комфортнее. Я с семьей уехал в 8 лет.
— То есть как доить корову, помните?
— Я знаю, как это делается, хотя лично не доил. Приезжал к родственникам недавно, они там еще живут. Не доили, но это для меня не загадка.
— Здесь должен быть вопрос — что легче, сделать серию эйсов или подоить корову.
— (Смеется.) Не, тогда лучше на рыбалку!
— На Енисее не ловили перед первым туром?
— Когда был Кубок, мы катались на теплоходе. Но без удочек. (Смеется.) Хотя малька видели.
— Надо было сеть взять.
— Я за принцип «поймал — отпустил». И если забирать, то только когда она проходит по нормам. Например, судака короче 32−33 сантиметров ловить нельзя — штраф. Он должен еще вырасти. Я, Ильяс Куркаев и друзья иногда ездим на рыбалку, и когда вижу, как люди на дорогой технике
— Новосибирск представляется скорее хоккейным городом. Не сложно конкурировать с «Сибирью»?
— А я бы не сказал, что он только хоккейный город. Мы стоим наравне, просто КХЛ больше разрекламирована. Футбол, хоккей — им легче. Но по уровню спортивных результатов
— Как разрекламировать волейбол, как КХЛ или
— Самая большая реклама — интернет, соцсети. Люди становятся зависимы от них. Значит, через них надо работать. Но тут надо сказать, что я сам не люблю свои фотографии выкладывать. Этим должна заниматься структура клуба. Тогда все будет организованно и будет популяризация. Ну и от
— Как вы насчет трэштока в волейболе? В других видах спорта сильно помогает.
— Слушайте, но в футболе у нас такого нет, а он популярен. Боям это сильно помогает, потому что это индивидуальный вид спорта. Харизма командного и личного видов спорта очень разная. И у нас сделать это так, как сделал ирландец Конор, сложно. Но большой плюс, что за счет таких нестандартных людей привлекается внимание.
Люди приходят не только игру посмотреть, тактику проанализировать, а заряд эмоций получить. Хотя опять же, Федор Емельяненко тоже медийный человек, хотя эталон спокойствия, никогда никого водой не обливал.
— Вы говорили, что выбирали 8-й или 18-й номер в командах
— Планки в голове нет. Всегда смотришь по здоровью. Если оно позволяет, надо играть до последнего. И даже после завершения карьеры можно продолжать на любительском уровне, если
— Нагрузки в волейболе вроде бы полегче, чем в футболе, до 40 регулярно люди играют.
— Это стереотип! У каждого нагрузки свои. За эти годы очень много ребят моложе 30 закончили
— Тем сборной для вас еще открыта, реально попасть, например, на Олимпиаду?
— Я был в расширенном списке в этом году, в январе проходил медицинское обследование. А почему нет? Если здоровье и желание позволяют, надо бороться. Вот если желания нет — тут лучше уступить молодому и горячему парню. У меня оно есть.
— То, что сборную возглавляет Туомас Саммелвуо, тренирующий «Зенит», делает отбор сложнее?
— Я с ним не работал, но он, как и любой тренер, строит команду под себя, берет того, с кем комфортнее. И я уверен, люди приглашаются не просто так. В конце концов, за результат несут ответственность не только игроки, но и он. Поэтому я буду добросовестно играть за свой клуб, и если меня вызовут, то поеду и буду доказывать свою необходимость. Я хотя и задумываюсь, чем заниматься после спорта, пока получаю от волейбола удовольствие и не собираюсь от этого отказываться.
Дмитрий Кузнецов