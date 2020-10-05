Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Динамо Р
42
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Салават Юлаев
41
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Металлург Мг
14
Хоккей. КХЛ
6.10
Амур
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
6.10
Сибирь
Северсталь
Хоккей. КХЛ
6.10
Йокерит
Спартак
Все события
Фоторепортажи
11«Спартак» и «Зенит» ушли от поражения
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
20:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вирус надо принять и простить. И не останавливать турниры». Мнение волейболиста

Капитан чемпиона России «Локомотива» Сергей Савин — о второй волне и арене чемпионата мира.

Наверх
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: РИА "Новости"

Российский волейбол от карантинной спячки вернулся одним из последних среди всех командных видов. Зато как! Уже во втором туре «Суперлиги Париматч» в Новосибирске прошло пышное открытие новой 5-тысячной «Локомотив-Арены», которая примет матчи мужского чемпионата мира 2022 года. Причем помимо Суперкубка на ней сыграли ветераны Всероссийской федерации и Новосибирской области. На стороне ВФВ выступили президент Станислав Шевченко и секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается Суперкубка, в нем встретились действующие чемпионы — местные железнодорожники — и вице-чемпионы из казанского «Динамо». В пятисетовом триллере выиграли гости. После матча «СЭ» поговорил с капитаном хозяев 32-летним Сергеем Савиным. Будучи одним из ветеранов нашего волейбола, он продолжает завоевывать титулы и бороться за вызов в сборную. Заодно успевая защищать рыбаков-пенсионеров.

Читайте также
Казанский «Зенит» завоевал Суперкубок России, в гостях обыграв «Локомотив»

Всем клубам бы такую арену, как в Новосибирске

— Сергей, Суперкубок сложился для вашего клуба неоптимально, хотя могли вытащить победу. Что не получилось?

— Матч понравился, на самом деле. Мы смогли вернуться, даже в пятом сете имели шансы зацепиться, после 4:8 почти догнали соперника.

Но сами допустили много ошибок. «Зенит» выбил нас с приема, отодвинул, это их заслуга и наша недоработка. Будем исправлять и не допускать таких сбоев, как в концовке. Отыграемся у них в ответном матче!

— Расскажите, как сейчас устроен посткарантинный волейбол. Тестов много сдавали?

— Ничего необычного, за два дня до матча сдаем тесты, у меня вот пока приходят все отрицательные.

— Перед матчем вы не в «пузыре», как в НХЛ? Можно погулять по городу?

— «Пузырей» нет, можно выходить, общаться. Просто у нас в Сибири уже осень, особо и не погуляешь, лучше в гостинице сидеть. В каждом регионе свои правила, правда. Например, в Кубке России в Новосибирске для приезжавших команд был облегченный режим тестирования.

Зрителей где-то больше допускают, где-то меньше. Думаю, у нас такого не будет, как в НХЛ, но тенденция все равно неприятная, судя по новостям. В хоккее вот ребята массово болеют. Но бояться эту ситуацию стоит.

— Старт чемпионата — это особенное событие все-таки? Или после Кубка вы уже втянулись?

— Чемпионат — это совсем другое! В Кубке все понимали, что выходят в следующий раунд почти все команды. Чемпионат ошибок не прощает. Надо все игры брать, и настрой для этого есть. В целом старт неплохой, хорошо, что нам сразу выпали две сильные команды подряд. Но удачи не хватило.

— Вы сегодня сыграли в новом дворце «Локомотив-арена», как ощущения?

— Самые приятные, это наш дом. Там все так уютно, и даже при незаполненном зале играть было в удовольствие. Всем клубам бы открыть такую арену, на самом деле! Дай бог, чтобы к концу сезона все разрешили, и она была заполнена до отказа. Массовость очень нужна.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Верите, что чемпионат удастся доиграть до конца?

— Думаю, сейчас мы уже поняли проблему, и к ней все подготовились. Конечно, во всех видах спорта будут подстраиваться. Но мне кажется, пускай коронавирус существует, надо его принять… и простить. (Смеется.) И играть чемпионат с ним, вопреки ему. Не останавливать соревнования.

— Получится непредсказуемый турнир, с техническими поражениями, переносами.

— Такое сложно прогнозировать. Вот заболела команда — будут ли переносить игры? Или заболели — сами виноваты, и получайте технарь? Есть в этом доля неспортивности, что ли. Но с другой стороны — значит, судьба такая. Надо ее принимать и не жаловаться. Я думаю, все не перенесешь, это растянет календарь до бесконечности. В любом случае решает федерация, я приму любое ее решение.

— Как ощущения после игр? Они отличаются от обычного чемпионата?

— Есть разница, конечно. Такой перерыв у меня был впервые. Все равно есть физические потери, но они восполняемы. И, конечно, не совсем привычно, что трибуны несильно заполнены. Но думаю, мы еще наберем обороты!

Читайте также
Кубок Победы отменен из-за случаев COVID в казанском «Зените»

Не считаю это чемпионство полноценным

— Вы — действующие чемпионы России, но по стечению обстоятельств. Согласны с формулировкой?

— Все верно. Я не считаю это чемпионство полноценным. Да, команды были в равных условиях. И везде, где был доигран чемпионат, итоговые места распределялись по результатам «регулярки». Но от победы в «Финале шести» эмоций гораздо больше. Там мы бы могли доказать свое превосходство по-спортивному, а тут получилось… как получилось.

— Кто в этом году главные конкуренты, кому надо доказывать превосходство?

— У нас сейчас настолько сильный чемпионат…

Конечно, наш «Локомотив» будет бороться за золото, два «Зенита», «Кузбасс», «Факел», московское «Динамо». Посмотрим, как усилится на трансферном рынке «Белогорье». Да и та же Уфа есть. Никого не уберешь.

— Нормальную вы компанию собрали. Наш волейбольный чемпионат сейчас конкурентнее других командных видов спорта?

— Ну знаете… КХЛ сейчас тоже непредсказуема. В футболе… там «Зенит» есть.

— У вас тоже есть, и двигается по той же схеме.

— «Зенит» скупает все что можно, финансы позволяют, подбор игроков у них очень крутой. Но определять в игре будет не ценник, а то, как они сыграются.

Во время загрузки произошла ошибка.

Не понимаю, почему штрафуют рыбаков-пенсионеров

— Вы из Северного Казахстана, переехали в 1990-х и говорили впоследствии о «тяжелых временах». Что имеется в виду?

— Я вырос в колхозе, у родителей было свое хозяйство. Обычная деревня, огород, скотина домашняя. В России элементарно были лучшие рабочие условия. Как любой спортсмен уходит в лучший клуб, чтобы добиваться результатов, так и в жизни человек ищет, где ему комфортнее. Я с семьей уехал в 8 лет.

— То есть как доить корову, помните?

— Я знаю, как это делается, хотя лично не доил. Приезжал к родственникам недавно, они там еще живут. Не доили, но это для меня не загадка.

— Здесь должен быть вопрос — что легче, сделать серию эйсов или подоить корову.

— (Смеется.) Не, тогда лучше на рыбалку!

Читайте также
Сборная России в девятый раз выиграла молодежный чемпионат Европы по волейболу

— На Енисее не ловили перед первым туром?

— Когда был Кубок, мы катались на теплоходе. Но без удочек. (Смеется.) Хотя малька видели.

— Надо было сеть взять.

— Я за принцип «поймал — отпустил». И если забирать, то только когда она проходит по нормам. Например, судака короче 32−33 сантиметров ловить нельзя — штраф. Он должен еще вырасти. Я, Ильяс Куркаев и друзья иногда ездим на рыбалку, и когда вижу, как люди на дорогой технике зачем-то берут такую рыбу — грустно становится. У тебя техника за 5−6 миллионов, пускай рыба растет! Трофейную вытащишь — будут же совсем другие ощущения. Я также не понимаю рыбнадзор наш, он штрафует дедушек, которые такую рыбу едят, пенсионеров, у которых нет возможности заплатить. Тогда штрафуйте тех, кто на снегоходах приезжает, у них есть чем рассчитаться по крайней мере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стереотип, что в футболе больше нагрузок, чем в волейболе

— Новосибирск представляется скорее хоккейным городом. Не сложно конкурировать с «Сибирью»?

— А я бы не сказал, что он только хоккейный город. Мы стоим наравне, просто КХЛ больше разрекламирована. Футбол, хоккей — им легче. Но по уровню спортивных результатов волейбол-то выше. Взять золото Лондона. Но я слежу за «Сибирью». Правда, у нас время игр с тренировками постоянно совпадает.

— Как разрекламировать волейбол, как КХЛ или премьер-лигу? Это вообще реально в бесконтактном виде спорта?

— Самая большая реклама — интернет, соцсети. Люди становятся зависимы от них. Значит, через них надо работать. Но тут надо сказать, что я сам не люблю свои фотографии выкладывать. Этим должна заниматься структура клуба. Тогда все будет организованно и будет популяризация. Ну и от детско-юношеских школ многое зависит, конечно.

— Как вы насчет трэштока в волейболе? В других видах спорта сильно помогает.

— Слушайте, но в футболе у нас такого нет, а он популярен. Боям это сильно помогает, потому что это индивидуальный вид спорта. Харизма командного и личного видов спорта очень разная. И у нас сделать это так, как сделал ирландец Конор, сложно. Но большой плюс, что за счет таких нестандартных людей привлекается внимание.

Люди приходят не только игру посмотреть, тактику проанализировать, а заряд эмоций получить. Хотя опять же, Федор Емельяненко тоже медийный человек, хотя эталон спокойствия, никогда никого водой не обливал.

— Вы говорили, что выбирали 8-й или 18-й номер в командах из-за знака бесконечности. До скольких лет собираетесь играть?

— Планки в голове нет. Всегда смотришь по здоровью. Если оно позволяет, надо играть до последнего. И даже после завершения карьеры можно продолжать на любительском уровне, если по-настоящему нравится волейбол.

— Нагрузки в волейболе вроде бы полегче, чем в футболе, до 40 регулярно люди играют.

— Это стереотип! У каждого нагрузки свои. За эти годы очень много ребят моложе 30 закончили из-за здоровья. Оно, к сожалению, забирает их из спорта.

— Тем сборной для вас еще открыта, реально попасть, например, на Олимпиаду?

— Я был в расширенном списке в этом году, в январе проходил медицинское обследование. А почему нет? Если здоровье и желание позволяют, надо бороться. Вот если желания нет — тут лучше уступить молодому и горячему парню. У меня оно есть.

— То, что сборную возглавляет Туомас Саммелвуо, тренирующий «Зенит», делает отбор сложнее?

— Я с ним не работал, но он, как и любой тренер, строит команду под себя, берет того, с кем комфортнее. И я уверен, люди приглашаются не просто так. В конце концов, за результат несут ответственность не только игроки, но и он. Поэтому я буду добросовестно играть за свой клуб, и если меня вызовут, то поеду и буду доказывать свою необходимость. Я хотя и задумываюсь, чем заниматься после спорта, пока получаю от волейбола удовольствие и не собираюсь от этого отказываться.

Дмитрий Кузнецов

Читайте также
 Австралийские серфингистки ушли в порнобизнес
«Барса» Кумана прекрасна. У каталонцев исчезла Месси-зависимость
РПЛ без болельщиков? Трибунам грозит закрытие из-за коронавируса
Мюнхенская «Бавария» приобрела игроков «Ювентуса» и ПСЖ
Адвокат избитого Широковым судьи призвал футболиста действовать
Отомстил за Медведева. Рублев пробил венгерскую стену на «РГ»
Россиянин проиграл Джоковичу в четвертом круге Roland Garros
Нокаут за 69 секунд. Боец из РФ повторил коронный удар Тайсона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь