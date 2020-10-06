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15:52 (мск), источник: ТАСС

Женская волейбольная лига перенесла игру «Локомотива» из-за карантина в команде

ТАСС, 6 октября. Матч женской волейбольной Суперлиги между московским «Динамо» и калининградским «Локомотивом» перенесен из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией в составе железнодорожников. Об этом сообщает пресс-служба Суперлиги.

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Матч должен был пройти в Москве 8 октября. Игроки «Локомотива» находятся на карантине. О новой дате проведения встречи будет объявлено позже.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в клубе Суперлиги «Минчанка». Матчи команды также были перенесены на неопределенный срок, а игроки ушли на двухнедельный карантин.

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