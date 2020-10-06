Женская волейбольная лига перенесла игру «Локомотива» из-за карантина в команде

Матч должен был пройти в Москве 8 октября. Игроки «Локомотива» находятся на карантине. О новой дате проведения встречи будет объявлено позже.

Ранее случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в клубе Суперлиги «Минчанка». Матчи команды также были перенесены на неопределенный срок, а игроки ушли на двухнедельный карантин.