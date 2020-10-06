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23:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские волейболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы до 17 лет

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы по волейболу среди игроков не старше 17 лет, который проходит в Черногории.

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Источник: Спорт РИА Новости

Россиянки в заключительном матче группового турнира обыграли команду Румынии — 3−0 (25:7, 27:25, 25:17). Эта победа стала для команды четвертой в четырех матчах.

В полуфинале россиянки 8 октября сыграют с итальянками. За вторую путевку в финал поборются сборные Турции и Сербии.

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