Российские волейболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы до 17 лет
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы по волейболу среди игроков не старше 17 лет, который проходит в Черногории.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы по волейболу среди игроков не старше 17 лет, который проходит в Черногории.
Россиянки в заключительном матче группового турнира обыграли команду Румынии — 3−0 (25:7, 27:25, 25:17). Эта победа стала для команды четвертой в четырех матчах.
В полуфинале россиянки 8 октября сыграют с итальянками. За вторую путевку в финал поборются сборные Турции и Сербии.