Российские волейболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы до 17 лет

Российские волейболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы до 17 лет

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы по волейболу среди игроков не старше 17 лет, который проходит в Черногории.