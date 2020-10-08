Челябинская волейбольная команда ушла на карантин по COVID-19

«Вынуждены вам сообщить, что у некоторых игроков “Динамо-Метар” выявлен COVID-19. Вся команда уходит на карантин. В связи с этим матч с “Минчанкой”, который должен был состояться 8 октября в Екатеринбурге, перенесен! Желаем здоровья игрокам, тренерскому штабу нашей команды!» — сообщили в «Динамо-Метар». ﻿﻿﻿