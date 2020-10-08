Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Витязь
Ак Барс
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
Локомотив
00
Футбол. Сборные
1-й тайм
Россия
Швеция
00
Футбол. Сборные
21:45
Бельгия
Кот-д`Ивуар
Футбол. Сборные
22:00
Англия
Уэльс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Сибирь
Б
43
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Северсталь
31
Все события
Фоторепортажи
11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
15:55 (мск), источник: ЕАН

Челябинская волейбольная команда ушла на карантин по COVID-19

Женская челябинская волейбольная команда «Динамо-Метар» ушла на карантин из-за заражения нескольких игроков COVID-19.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в социальных сетях клуба.

«Вынуждены вам сообщить, что у некоторых игроков “Динамо-Метар” выявлен COVID-19. Вся команда уходит на карантин. В связи с этим матч с “Минчанкой”, который должен был состояться 8 октября в Екатеринбурге, перенесен! Желаем здоровья игрокам, тренерскому штабу нашей команды!» — сообщили в «Динамо-Метар». ﻿﻿﻿

В Челябинской области за сутки 96 человек заразились COVID-19 ﻿﻿﻿

Напомним, на утро 8 октября в Челябинской области подтверждено 17 486 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки зарегистрировано 96 новых случаев, 7 из которых — среди школьников.

 Как Куйвашев: «политический»
Свердловская область завершает год с
УЕФА назвал суммы, которые получат российские клубы
Четыре футболиста миланского «Интера» заразились коронавирусом
Пакьяо может лишиться титула чемпиона из-за боя с Макгрегором
Неизвестный ограбил дом Криштиану Роналду
РФС оштрафовал ЦСКА и Виктора Гончаренко
Евгения Медведева снялась и со второго этапа Кубка России
СМИ: «Ротор» потратил миллионы на компенсацию переездов игрокам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь