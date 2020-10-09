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9 октября, источник: Спорт РИА Новости

Волейболистки сборной РФ завоевали золото юношеского первенства Европы

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Волейболистки сборной России завоевали золотые медали юношеского первенства Европы для игроков не старше 17 лет, которое завершилось в Черногории.

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Источник: Спорт РИА Новости

В финальном матче, прошедшем в пятницу в Подгорице, россиянки обыграли команду Турции со счетом 3−1 (20:25, 25:16, 25:12, 25:23). Самым результативным игроком встречи стала россиянка Арина Федоровцева, заработавшая для команды 26 очков.

Бронзовые медали первенства взяла команда Сербии, обыгравшая в матче за третье место сборную Италии со счетом 3−1.

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