Волейболистки сборной РФ завоевали золото юношеского первенства Европы
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Волейболистки сборной России завоевали золотые медали юношеского первенства Европы для игроков не старше 17 лет, которое завершилось в Черногории.
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Волейболистки сборной России завоевали золотые медали юношеского первенства Европы для игроков не старше 17 лет, которое завершилось в Черногории.
В финальном матче, прошедшем в пятницу в Подгорице, россиянки обыграли команду Турции со счетом 3−1 (20:25, 25:16, 25:12, 25:23). Самым результативным игроком встречи стала россиянка Арина Федоровцева, заработавшая для команды 26 очков.
Бронзовые медали первенства взяла команда Сербии, обыгравшая в матче за третье место сборную Италии со счетом 3−1.