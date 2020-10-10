Россиянки разгромили Италию с Сербией и выиграли ЧЕ! Так бы и взрослым

За весь турнир россиянки отдали только два сета.

За шесть дней российские волейболисты выиграли два чемпионата Европы. В прошлое воскресенье важнейшую победу одержали наши парни-юниоры, а теперь ожидаемого, но оттого не менее приятного успеха добились девушки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CGHWhggn18U/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CGHWhggn18U/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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(@volleyballvfv)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-10-09T07:45:20+00:00">9 Окт 2020 в 12:45 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Федоровцева берет свое

От Александра Карикова и его команды изначально ждали только победы. Наши девушки традиционно сильны в этом возрасте, но на этот раз и без того крепкая команда была украшена феноменальной 16-летней Ариной Федоровцевой. Дочерью олимпийского чемпиона Афин-2004 по академической гребле Сергея Федоровцева.

Арина уже в прошлом сезоне рубилась в суперлиге со взрослыми и даже там, в свои на тот момент 15, ничуть не терялась. Со сверстницами же она играет примерно как профессиональный киберспортсмен в FIFA на среднем уровне.

Возьмем три ключевых матча: с Сербией в группе, с Италией в полуфинале и с Турцией в финале. В каждом из них она стала самым результативным игроком, ни разу не опустившись ниже 50 процентов реализации в атаке. В каждой игре у нее по три эйса. При этом Федоровцева играла не в диагонали, а в доигровке. Сербки вот по большей части в нее и подавали, но у нашей спортсменки в той встрече — аж 70 процентов процентов позитивного приема. Против Италии и Турции — по 50.

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Разумеется, именно Арина стала MVP турнира. Заодно и лучшей подающей. Это престижно и почетно, но для Федоровцевой — минимальная программа. Она мечтает попасть в состав олимпийской сборной России уже в Токио. И для нее теперь крайне важно проявить себя в матчах за «Динамо-Ак Барс».

Что же до чемпионата Европы, то россиянки отдали за весь турнир только две партии. Самую первую — Польше в группе. И это было скорее от волнения. И еще одну в финале — Турции. Сербия с Италией, не говоря уже про остальных, были разгромлены по 3:0.

Помимо Федоровцевой в символическую сборную по итогам Евро от России попала блокирующая из «Северянки-2» Наталья Суворова. Она была шикарна в атаках первым темпом. При этом лучшей по чехлам в нашей команде стала Анастасия Жаброва. Здорово проявила себя Виктория Кобзарь. Она — сестра капитана мужской сборной России Игоря Кобзаря. И тоже пасующая. Интересно, что даже в манере ведения игры у них прослеживается немало общего.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CGIl1Dyn-PT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ВФВ??? (@volleyballvfv)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-10-09T19:18:19+00:00">9 Окт 2020 в 12:18 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Парни сломили фаворитов

А вот победа мужской сборной на Европе для 20-летних получилась куда более нервной. Дело в том, что мощнейшее поколение подрастает у итальянцев. Этой бандой они выигрывали турниры почти по всем возрастам и останавливаться не собирались. России игры с ними всегда давались тяжело.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CF6kxFzHaxO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CF6kxFzHaxO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CF6kxFzHaxO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ВФВ??? (@volleyballvfv)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-10-04T08:39:40+00:00">4 Окт 2020 в 1:39 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Мы проигрывали ровно этой команде на юношеской Европе-2018. В прошлом году сгорели в финале чемпионата мира U-19 — 1:3. Вот и теперь золотое итальянское поколение представлялось страшной силой: по пути к финалу они не проиграли ни сета.

В тоже время наша команда в группе лишь на тай-брейке дожала немцев, а в полуфинале выдержала валидольный матч с Бельгией. Там дело дошло до «больше-меньше» в пятом сете.

В главном матче Евро фаворитами, понятно, россияне не считались. А в середине третьего сета казалось, что игру вообще можно заканчивать. Наши выцарапали первую партию, но во второй получили 12:25, после чего итальянцы поймали такой кураж, начало в виде 8:2 в третьем сете не казалось чем-то странным. Но Михаил Николаев и не думал сдаваться и после внесения очередных корректировок ценой неимоверных усилий и по-хорошему сумасшедших действий в защите удалось спасти сначала сет, а потом и вытащить весь матч. 3:1!

Героем финала стал Омар Курбанов — во многом на нем строилась атака. Бесценную помощь команде на подачах оказал Роман Мурашко. Хорош был Станислав Динейкин — сын того самого Динейкина, который выигрывал Кубок мира в 99-м и брал бронзу на Олимпиаде-2004. В символическую сборную по итогам турнира от нашей команды вошли трое. Помимо Курбанова это блокирующий Юрий Бражнюк и либеро Илья Федоров.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CF7kfwbnzJa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CF7kfwbnzJa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Сборная России U20 ?? выиграла чемпионат Европы ?????? В финале команда Михаила Николаева обыграла сборную Италии ?? 3:1 (25:23, 12:25, 26:24, 27:25) ?? Всех с победой, друзья!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/volleyballvfv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ВФВ???</a> (@volleyballvfv) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-10-04T17:56:32+00:00">4 Окт 2020 в 10:56 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь важно, чтобы как можно больше ребят и девчат из этих чемпионских команд добрались со временем до основной сборной России — и уже там продолжили добиваться успеха. Ведь при всей прелести юношеских и молодежных побед нельзя забывать, что все они — только ступеньки на пути ко взрослому спорту.

Женский чемпионат Европы до 17 лет.

Финал.

Россия — Турция — 3:1 (20:25, 25:16, 25:12, 25:23).

Состав сборной России

Связующие: Виктория Кобзарь, Динара Сабитова (обе — «Северянка-2»).

Диагональная: Алина Попова («Северянка-2»).

Блокирующие: Наталья Суворова («Северянка-2»), Анастасия Жаброва («Локомотив»), Оксана Швыдкая («Уралочка»).

Доигровщики: Арина Федоровцева, Дарья Заманская (обе — «Динамо-Ак Барс»), Виктория Демидова («Липецк»), Ирина Артюхина («Заречье»).

Либеро: Вероника Думрауф, Анна Хабибрахманова (обе — «Северянка-2»).

Мужской чемпионат Европы до 20 лет

Финал.

Россия — Италия — 3:1 (25:23, 12:25, 26:24, 27:25).

Состав сборной России

Связующие: Антон Аношко («Динамо»), Михаил Вышников («Факел»).

Диагональные: Роман Мурашко («Локомотив»), Никита Морозов («Динамо»).

Блокирующие: Юрий Бражнюк («Локомотив»), Михаил Фёдоров («Зенит-Казань»), Кирилл Ионов («Зенит» СПб).

Доигровщики: Омар Курбанов («Зенит» СПб), Станислав Динейкин («Динамо»), Илья Казаченков («Локомотив»).

Либеро: Илья Фёдоров («Зенит-Казань»), Егор Касаткин («Факел»).