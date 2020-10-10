Россиянки разгромили Италию с Сербией и выиграли ЧЕ! Так бы и взрослым
В Черногории завершился чемпионат Европы среди девушек.
В Черногории завершился чемпионат Европы среди девушек.
За весь турнир россиянки отдали только два сета.
За шесть дней российские волейболисты выиграли два чемпионата Европы. В прошлое воскресенье важнейшую победу одержали наши
От Александра Карикова и его команды изначально ждали только победы. Наши девушки традиционно сильны в этом возрасте, но на этот раз и без того крепкая команда была украшена феноменальной 16-летней Ариной Федоровцевой. Дочерью олимпийского чемпиона Афин-2004 по академической гребле Сергея Федоровцева.
Арина уже в прошлом сезоне рубилась в суперлиге со взрослыми и даже там, в свои на тот момент 15, ничуть не терялась. Со сверстницами же она играет примерно как профессиональный киберспортсмен в FIFA на среднем уровне.
Возьмем три ключевых матча: с Сербией в группе, с Италией в полуфинале и с Турцией в финале. В каждом из них она стала самым результативным игроком, ни разу не опустившись ниже 50 процентов реализации в атаке. В каждой игре у нее по три эйса. При этом Федоровцева играла не в диагонали, а в доигровке. Сербки вот по большей части в нее и подавали, но у нашей спортсменки в той встрече — аж 70 процентов процентов позитивного приема. Против Италии и Турции — по 50.
Разумеется, именно Арина стала MVP турнира. Заодно и лучшей подающей. Это престижно и почетно, но для Федоровцевой — минимальная программа. Она мечтает попасть в состав олимпийской сборной России уже в Токио. И для нее теперь крайне важно проявить себя в матчах за «Динамо-Ак Барс».
Что же до чемпионата Европы, то россиянки отдали за весь турнир только две партии. Самую первую — Польше в группе. И это было скорее от волнения. И еще одну в финале — Турции. Сербия с Италией, не говоря уже про остальных, были разгромлены по 3:0.
Помимо Федоровцевой в символическую сборную по итогам Евро от России попала блокирующая из «Северянки-2» Наталья Суворова. Она была шикарна в атаках первым темпом. При этом лучшей по чехлам в нашей команде стала Анастасия Жаброва. Здорово проявила себя Виктория Кобзарь. Она — сестра капитана мужской сборной России Игоря Кобзаря. И тоже пасующая. Интересно, что даже в манере ведения игры у них прослеживается немало общего.
А вот победа мужской сборной на Европе для 20-летних получилась куда более нервной. Дело в том, что мощнейшее поколение подрастает у итальянцев. Этой бандой они выигрывали турниры почти по всем возрастам и останавливаться не собирались. России игры с ними всегда давались тяжело.
Мы проигрывали ровно этой команде на юношеской Европе-2018. В прошлом году сгорели в финале чемпионата мира U-19 — 1:3. Вот и теперь золотое итальянское поколение представлялось страшной силой: по пути к финалу они не проиграли ни сета.
В тоже время наша команда в группе лишь на
В главном матче Евро фаворитами, понятно, россияне не считались. А в середине третьего сета казалось, что игру вообще можно заканчивать. Наши выцарапали первую партию, но во второй получили 12:25, после чего итальянцы поймали такой кураж, начало в виде 8:2 в третьем сете не казалось
Героем финала стал Омар Курбанов — во многом на нем строилась атака. Бесценную помощь команде на подачах оказал Роман Мурашко. Хорош был Станислав Динейкин — сын того самого Динейкина, который выигрывал Кубок мира в 99-м и брал бронзу на Олимпиаде-2004. В символическую сборную по итогам турнира от нашей команды вошли трое. Помимо Курбанова это блокирующий Юрий Бражнюк и либеро Илья Федоров.
Теперь важно, чтобы как можно больше ребят и девчат из этих чемпионских команд добрались со временем до основной сборной России — и уже там продолжили добиваться успеха. Ведь при всей прелести юношеских и молодежных побед нельзя забывать, что все они — только ступеньки на пути ко взрослому спорту.
Женский чемпионат Европы до 17 лет.
Финал.
Россия — Турция — 3:1 (20:25, 25:16, 25:12, 25:23).
Состав сборной России
Связующие: Виктория Кобзарь, Динара Сабитова (обе — «Северянка-2»).
Диагональная: Алина Попова («Северянка-2»).
Блокирующие: Наталья Суворова («Северянка-2»), Анастасия Жаброва («Локомотив»), Оксана Швыдкая («Уралочка»).
Доигровщики: Арина Федоровцева, Дарья Заманская (обе — «Динамо-Ак Барс»), Виктория Демидова («Липецк»), Ирина Артюхина («Заречье»).
Либеро: Вероника Думрауф, Анна Хабибрахманова (обе — «Северянка-2»).
Мужской чемпионат Европы до 20 лет
Финал.
Россия — Италия — 3:1 (25:23, 12:25, 26:24, 27:25).
Состав сборной России
Связующие: Антон Аношко («Динамо»), Михаил Вышников («Факел»).
Диагональные: Роман Мурашко («Локомотив»), Никита Морозов («Динамо»).
Блокирующие: Юрий Бражнюк («Локомотив»), Михаил Фёдоров («Зенит-Казань»), Кирилл Ионов («Зенит» СПб).
Доигровщики: Омар Курбанов («Зенит» СПб), Станислав Динейкин («Динамо»), Илья Казаченков («Локомотив»).
Либеро: Илья Фёдоров («Зенит-Казань»), Егор Касаткин («Факел»).
Владимир Иванов