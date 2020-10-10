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15:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россиянки разгромили Италию с Сербией и выиграли ЧЕ! Так бы и взрослым

В Черногории завершился чемпионат Европы среди девушек.

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За весь турнир россиянки отдали только два сета.

За шесть дней российские волейболисты выиграли два чемпионата Европы. В прошлое воскресенье важнейшую победу одержали наши парни-юниоры, а теперь ожидаемого, но оттого не менее приятного успеха добились девушки.

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Федоровцева берет свое

От Александра Карикова и его команды изначально ждали только победы. Наши девушки традиционно сильны в этом возрасте, но на этот раз и без того крепкая команда была украшена феноменальной 16-летней Ариной Федоровцевой. Дочерью олимпийского чемпиона Афин-2004 по академической гребле Сергея Федоровцева.

Арина уже в прошлом сезоне рубилась в суперлиге со взрослыми и даже там, в свои на тот момент 15, ничуть не терялась. Со сверстницами же она играет примерно как профессиональный киберспортсмен в FIFA на среднем уровне.

Возьмем три ключевых матча: с Сербией в группе, с Италией в полуфинале и с Турцией в финале. В каждом из них она стала самым результативным игроком, ни разу не опустившись ниже 50 процентов реализации в атаке. В каждой игре у нее по три эйса. При этом Федоровцева играла не в диагонали, а в доигровке. Сербки вот по большей части в нее и подавали, но у нашей спортсменки в той встрече — аж 70 процентов процентов позитивного приема. Против Италии и Турции — по 50.

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Разумеется, именно Арина стала MVP турнира. Заодно и лучшей подающей. Это престижно и почетно, но для Федоровцевой — минимальная программа. Она мечтает попасть в состав олимпийской сборной России уже в Токио. И для нее теперь крайне важно проявить себя в матчах за «Динамо-Ак Барс».

Что же до чемпионата Европы, то россиянки отдали за весь турнир только две партии. Самую первую — Польше в группе. И это было скорее от волнения. И еще одну в финале — Турции. Сербия с Италией, не говоря уже про остальных, были разгромлены по 3:0.

Помимо Федоровцевой в символическую сборную по итогам Евро от России попала блокирующая из «Северянки-2» Наталья Суворова. Она была шикарна в атаках первым темпом. При этом лучшей по чехлам в нашей команде стала Анастасия Жаброва. Здорово проявила себя Виктория Кобзарь. Она — сестра капитана мужской сборной России Игоря Кобзаря. И тоже пасующая. Интересно, что даже в манере ведения игры у них прослеживается немало общего.

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Парни сломили фаворитов

А вот победа мужской сборной на Европе для 20-летних получилась куда более нервной. Дело в том, что мощнейшее поколение подрастает у итальянцев. Этой бандой они выигрывали турниры почти по всем возрастам и останавливаться не собирались. России игры с ними всегда давались тяжело.

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Мы проигрывали ровно этой команде на юношеской Европе-2018. В прошлом году сгорели в финале чемпионата мира U-19 — 1:3. Вот и теперь золотое итальянское поколение представлялось страшной силой: по пути к финалу они не проиграли ни сета.

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В тоже время наша команда в группе лишь на тай-брейке дожала немцев, а в полуфинале выдержала валидольный матч с Бельгией. Там дело дошло до «больше-меньше» в пятом сете.

В главном матче Евро фаворитами, понятно, россияне не считались. А в середине третьего сета казалось, что игру вообще можно заканчивать. Наши выцарапали первую партию, но во второй получили 12:25, после чего итальянцы поймали такой кураж, начало в виде 8:2 в третьем сете не казалось чем-то странным. Но Михаил Николаев и не думал сдаваться и после внесения очередных корректировок ценой неимоверных усилий и по-хорошему сумасшедших действий в защите удалось спасти сначала сет, а потом и вытащить весь матч. 3:1!

Героем финала стал Омар Курбанов — во многом на нем строилась атака. Бесценную помощь команде на подачах оказал Роман Мурашко. Хорош был Станислав Динейкин — сын того самого Динейкина, который выигрывал Кубок мира в 99-м и брал бронзу на Олимпиаде-2004. В символическую сборную по итогам турнира от нашей команды вошли трое. Помимо Курбанова это блокирующий Юрий Бражнюк и либеро Илья Федоров.

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Теперь важно, чтобы как можно больше ребят и девчат из этих чемпионских команд добрались со временем до основной сборной России — и уже там продолжили добиваться успеха. Ведь при всей прелести юношеских и молодежных побед нельзя забывать, что все они — только ступеньки на пути ко взрослому спорту.

Женский чемпионат Европы до 17 лет.

Финал.

Россия — Турция — 3:1 (20:25, 25:16, 25:12, 25:23).

Состав сборной России

Связующие: Виктория Кобзарь, Динара Сабитова (обе — «Северянка-2»).
Диагональная: Алина Попова («Северянка-2»).
Блокирующие: Наталья Суворова («Северянка-2»), Анастасия Жаброва («Локомотив»), Оксана Швыдкая («Уралочка»).
Доигровщики: Арина Федоровцева, Дарья Заманская (обе — «Динамо-Ак Барс»), Виктория Демидова («Липецк»), Ирина Артюхина («Заречье»).
Либеро: Вероника Думрауф, Анна Хабибрахманова (обе — «Северянка-2»).

Мужской чемпионат Европы до 20 лет
Финал.
Россия — Италия — 3:1 (25:23, 12:25, 26:24, 27:25).

Состав сборной России

Связующие: Антон Аношко («Динамо»), Михаил Вышников («Факел»).
Диагональные: Роман Мурашко («Локомотив»), Никита Морозов («Динамо»).
Блокирующие: Юрий Бражнюк («Локомотив»), Михаил Фёдоров («Зенит-Казань»), Кирилл Ионов («Зенит» СПб).
Доигровщики: Омар Курбанов («Зенит» СПб), Станислав Динейкин («Динамо»), Илья Казаченков («Локомотив»).
Либеро: Илья Фёдоров («Зенит-Казань»), Егор Касаткин («Факел»).

Владимир Иванов

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