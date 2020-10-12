Волейбольному клубу АСК присуждено два технических поражения за неявку на матчи Суперлиги

8 октября АСК должен был сыграть против московского «Динамо», а 10-го числа — с «Факелом» из Нового Уренгоя. В связи с неявкой нижегородской команды и невозможностью по согласованию сторон перенести встречи на другие даты АСК присуждены технические поражения в этих матчах со счетом 0−3 (0:25, 0:25, 0:25).