Волейбольному клубу АСК присуждено два технических поражения за неявку на матчи Суперлиги
ТАСС, 12 октября. Нижегородскому волейбольному клубы АСК присуждено два технических поражения в российской Суперлиге
ТАСС, 12 октября. Нижегородскому волейбольному клубы АСК присуждено два технических поражения в российской Суперлиге
5 октября
8 октября АСК должен был сыграть против московского «Динамо», а 10-го числа — с «Факелом» из Нового Уренгоя. В связи с неявкой нижегородской команды и невозможностью по согласованию сторон перенести встречи на другие даты АСК присуждены технические поражения в этих матчах со счетом 0−3 (0:25, 0:25, 0:25).
Матч АСК против красноярского «Енисея», который должен был пройти 17 октября, перенесен. Новая дата встречи будет определена позднее.
АСК занимает предпоследнее место в таблице чемпионата России, одержав одну победу в четырех играх.