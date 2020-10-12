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14:34 (мск), источник: ТАСС

Волейбольному клубу АСК присуждено два технических поражения за неявку на матчи Суперлиги

ТАСС, 12 октября. Нижегородскому волейбольному клубы АСК присуждено два технических поражения в российской Суперлиге из-за неявку на игры в связи со случаями заражения коронавирусом в команде. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

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Источник: РИА "Новости"

5 октября пресс-служба АСК объявила, что вся команда уходит на карантин из-за массового заражения игроков и представителей клуба коронавирусной инфекцией.

8 октября АСК должен был сыграть против московского «Динамо», а 10-го числа — с «Факелом» из Нового Уренгоя. В связи с неявкой нижегородской команды и невозможностью по согласованию сторон перенести встречи на другие даты АСК присуждены технические поражения в этих матчах со счетом 0−3 (0:25, 0:25, 0:25).

Матч АСК против красноярского «Енисея», который должен был пройти 17 октября, перенесен. Новая дата встречи будет определена позднее.

АСК занимает предпоследнее место в таблице чемпионата России, одержав одну победу в четырех играх.

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