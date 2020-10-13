Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Мексика
Алжир
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Германия
Швейцария
12
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Украина
Испания
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Черногория
Люксембург
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Лихтенштейн
Сан-Марино
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Фарерские острова
Андорра
10
Футбол. Сборные
1-й тайм
Нигерия
Тунис
10
Футбол. Сборные
2-й тайм
Марокко
ДР Конго
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Балтика
Чертаново
12
Футбол. Сборные
22:00
Сенегал
Мавритания
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Динамо Бр
30
Футбол. Лига наций
19:00
Азербайджан
Кипр
00
Футбол. Лига наций
19:00
Латвия
Мальта
01
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Алания
00
Футбол. Первый дивизион
19:00
Велес
Нижний Новгород
13
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Трактор
Б
23
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Нефтехимик
12
Футбол. Первый дивизион
18:00
Крылья Советов
Спартак-2
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чайка
Оренбург
01
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Текстильщик
00
Футбол. Сборные
16:30
Иран
Таджикистан
Футбол. Первый дивизион
16:00
Иртыш
Акрон
10
Футбол. Первый дивизион
14:30
Краснодар-2
Томь
20
Футбол. Первый дивизион
11:30
СКА-Хабаровск
Енисей
01
Все события
Фоторепортажи
15Россия — Украина: самый обидный гол нашего футбола
13Дубль Хасимото принес «Ростову» победу в Туле
19:29 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты минского «Строителя» сыграют в 1/8 финала Кубка ЕКВ

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты минского «Строителя» без борьбы вышли в 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола. Такая информация содержится на официальной странице клуба в Facebook, сообщает БЕЛТА.

Наверх

Согласно регламенту Лиги чемпионов, многократные чемпионы Беларуси, потерпев неудачу в первом раунде отбора самого престижного трофея в европейском клубном волейболе, попали в розыгрыш Кубка ЕКВ.

На стадии 1/16 финала подопечные Александра Сингаевского должны были сыграть со швейцарским клубом «Воллей Шененверд». Однако соперник, матчи с которым были намечены на 11 и 19 ноября соответственно, снялся с турнира в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Европе.

Таким образом, в следующий круг розыгрыша второго по значимости еврокубкового трофея вышел «Строитель». На данном этапе соперником минчан будет победитель противоборства между чешской «Дуклой» и австрийской «Задруга Айх/Доб». Даты проведения матчей станут известны позже.

 Гороскоп на май 2020
Ким Кардашьян готовится к юбилею и пробует торт в кожаном комбинезоне
Молодежная сборная России выступит на Евро впервые с 2013 года
РПЛ назвала дату матча «Зенит» — «Спартак» во втором круге ЧР
Полузащитник «Локомотива» перешел в «Тамбов» на правах аренды
Криштиану Роналду заразился коронавирусом
Гол Гайча спас ЦСКА от поражения в матче с тульским «Арсеналом»
Сборная Украины принимает Испанию в Лиге наций (трансляция)
Вратарь «Спартака» Селихов провел первый матч за полтора года
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь