Волейболисты минского «Строителя» сыграют в 1/8 финала Кубка ЕКВ

Согласно регламенту Лиги чемпионов, многократные чемпионы Беларуси, потерпев неудачу в первом раунде отбора самого престижного трофея в европейском клубном волейболе, попали в розыгрыш Кубка ЕКВ.

На стадии 1/16 финала подопечные Александра Сингаевского должны были сыграть со швейцарским клубом «Воллей Шененверд». Однако соперник, матчи с которым были намечены на 11 и 19 ноября соответственно, снялся с турнира в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Европе.