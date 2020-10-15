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14:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Белогорье» и «Нефтяник» ушли на карантин из-за вспышки коронавируса

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. «Белогорье» из Белгорода и оренбургский «Нефтяник» переведены на карантин и отстранены от соревнований и тренировок на 14 дней из-за вспышки коронавируса в командах, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, оба клуба переведены на изоляцию в связи с предписаниями региональных управлений Роспотребнадзора.

Из-за карантина отменены матчи «Белогорья» против «Динамо ЛО» из Ленинградской области (17 октября), нижегородского АСКа (21 октября) и уфимского «Урала» (26 октября). «Нефтяник» не сможет провести игры против сургутского «Газпрома-Югры» (17 октября), кемеровского «Кузбасса» (21 октября) и «Динамо ЛО» (25 октября).

Время и место проведения отмененных матчей будет определено позднее.

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