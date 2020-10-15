«Белогорье» и «Нефтяник» ушли на карантин из-за вспышки коронавируса

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. «Белогорье» из Белгорода и оренбургский «Нефтяник» переведены на карантин и отстранены от соревнований и тренировок на 14 дней из-за вспышки коронавируса в командах, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).