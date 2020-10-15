«Белогорье» и «Нефтяник» ушли на карантин из-за вспышки коронавируса
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. «Белогорье» из Белгорода и оренбургский «Нефтяник» переведены на карантин и отстранены от соревнований и тренировок на 14 дней
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. «Белогорье» из Белгорода и оренбургский «Нефтяник» переведены на карантин и отстранены от соревнований и тренировок на 14 дней
Как отмечается, оба клуба переведены на изоляцию в связи с предписаниями региональных управлений Роспотребнадзора.
Время и место проведения отмененных матчей будет определено позднее.