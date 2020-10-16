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11:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Новосибирский «Локомотив» отстранен от соревнований на две недели

«Локомотив» из Новосибирска отстранен от участия в соревнованиях и тренировках на 14 дней по предписанию Роспотребнадзора, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

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Источник: Спорт-Экспресс

«В связи с предписанием регионального управления Роспотребнадзора по Новосибирской области мужская волейбольная команда “Локомотив” отстранена от участия в соревнованиях и тренировочном процессе сроком на 14 дней. В связи с этим решением она не сможет принять участие в матчах “Динамо” (Москва) — “Локомотив”, запланированном на 17 октября, “Зенит” (Санкт-Петербург) — “Локомотив”, запланированном на 21 октября. Директорат всероссийских соревнований принял решение отменить проведение вышеуказанных матчей, время и место проведения данных матчей определить позднее», — сказано в заявлении лиги.

На карантин из-за коронавируса ранее в мужской суперлиге ушли нижегородский АСК, оренбургский «Нефтяник» и белгородское «Белогорье». В сентябре вирус был выявлен у волейболистов санкт-петербургского «Зенита».

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