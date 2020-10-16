Новосибирский «Локомотив» отстранен от соревнований на две недели

«В связи с предписанием регионального управления Роспотребнадзора по Новосибирской области мужская волейбольная команда “Локомотив” отстранена от участия в соревнованиях и тренировочном процессе сроком на 14 дней. В связи с этим решением она не сможет принять участие в матчах “Динамо” (Москва) — “Локомотив”, запланированном на 17 октября, “Зенит” (Санкт-Петербург) — “Локомотив”, запланированном на 21 октября. Директорат всероссийских соревнований принял решение отменить проведение вышеуказанных матчей, время и место проведения данных матчей определить позднее», — сказано в заявлении лиги.