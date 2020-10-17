Гамова: Выиграть чемпионат мира намного легче, чем воспитывать ребенка

«По волейболу нисколько не скучаю»
— Екатерина, вы закончили карьеру весной 2016 года. Какие чувства испытываете сейчас, когда смотрите матч по телевизору или с трибуны?
— Хотите спросить, скучаю ли я по волейболу?
— Нет, я нисколько не скучаю по волейболу. У меня еще ни разу не возникло желания поиграть с того момента, как я закончила карьеру. Поэтому совершенно спокойно смотрю матчи, но смотрю их не как болельщик, а как профессионал, который в этом очень хорошо разбирается. Конечно, у меня тоже есть некоторые приоритеты. Я всегда буду болеть за сборную России, а на клубном уровне у меня есть свои фавориты, своя любимая команда.
— Когда только закончили карьеру, тоже не тянуло обратно на площадку?
— Не тянуло. Я как будто перевернула страницу, и на этой странице завершилась моя карьера профессионального спортсмена.
— Психологически тяжело дался переход от карьеры спортсмена к жизни обычного человека?
— Очень легко, и я очень рада этому. Знаю, что многие спортсмены высокого уровня достаточно тяжело и болезненно переживают этот период. Я действительно счастлива, что этот переход дался мне легко, и не было никаких проблем, страданий, недосказанности в отношении себя.
— Когда принимали решение о завершении карьеры, вы понимали, чем будете заниматься дальше? Что-то планировали в тот момент?
— В тот момент, когда я приняла решение, я все-таки думала, что это случится несколько позже. Решение было принято ежесекундно, в тот момент ни о чем другом я больше не думала. Каких-то больших планов тогда я не строила. Невызов в сборную России и непопадание на Олимпиаду были основной причиной моего решения закончить карьеру. Я думала, что у меня еще будет возможность побороться за место в сборной, но, к сожалению, этого не случилось. Поэтому я сразу же решила, что не буду ждать возможного вызова в сборную, если вдруг я все-таки понадоблюсь когда-то.
— Спустя годы обида из-за этого невызова в сборную улеглась?
— Никакой обиды не было. Вопрос даже не в обиде. Я считаю, что я была достойна шанса побороться за место в сборной России. Я никогда не говорила, что своим именем я достойна места в составе. Я знала, что в тот период я восстанавливалась после травмы и готова была бороться за место в команде. Я хотела быть полезной команде, иметь возможность помочь ей на Олимпийских играх. То, что мне в итоге не дали возможности побороться за это право — это большой и странный вопрос для меня, но это никак не обида.
«Комментировать матчи мне понравилось»
— Когда вы играли, чего вам больше всего не хватало в повседневной жизни вне волейбола?
— Когда становишься старше, у тебя появляются другие приоритеты. С возрастом мне стало не хватать свободного времени для общения с семьей и возможности вместе отдыхать. А когда ты молодой, беззаботный, когда у тебя нет своей семьи, тебе всего хватает, у тебя всё круто.
— Первое время после завершения карьеры, наверное, было самым счастливым? Вы наконец-то можете проводить всё время с семьей.
— Мне и до сих пор в кайф проводить время с семьей. Весной, когда только завершила карьеру, я не прочувствовала всю радость момента. В полной мере почувствовала осенью, когда начался клубный сезон в России. Я лежала на пляже в октябре, в свой день рождения, который раньше я никогда в жизни не отмечала вне работы. Вот тогда я поняла, какой это кайф! Особенно когда ты знаешь, что сейчас многие твои друзья встают в шесть утра, идут куда-то с рюкзаками, летят куда-то на матч, а вокруг холодно, темно.
— Вы не раз говорили, что тренером точно не будете. А комментатором на телевидении?
— У меня уже был такой опыт, я комментировала матчи на Олимпиаде в Рио. Мне понравилось.
— То есть готовы и дальше комментировать?
— Если бы такое предложение поступило, я бы не отказалась.
— Наверняка вы могли бы комментировать волейбол не менее интересно, чем Татьяна Грачева.
— В этом вопросе я не сравнюсь с Татьяной, мне до нее как до Луны. У нее богатый опыт комментирования матчей. Есть чему поучиться у нее, это же достаточно непростое дело. Я прочувствовала это на себе. В первый день комментирования мне было очень тяжело, но с последующим играми мне становилось легче и комфортнее.
«Не хотела бы, чтобы сын был профессиональным спортсменом»
— Вашему сыну уже год. Что было самым сложным для вас за этот год?
— Выиграть чемпионат мира намного легче, чем воспитывать ребенка. Потому что это большая ответственность, которая с тобой на всю жизнь. И ты зависишь от этого маленького человека, и этот маленький человек полностью зависит от тебя. Это такая тяжелая ответственность, но в то же время приносящая много радости. А самым сложным для меня было, наверное, не спать ночью.
— Сейчас удается поспать ночью?
— Конечно, сейчас спим ночью намного лучше по сравнению с первым временем, когда не спишь всю ночь, прислушиваешься, дышит ли твой ребенок. И боишься, что уснешь, а с ним вдруг что-то случится, а ты не услышишь. Но, слава богу, ничего подобного не происходило. Думаю, каждая мама просыпается от каждого шороха ребенка.
— Прививать или не прививать ребенка — на ваш взгляд, такой вопрос вообще должен стоять?
— Я считаю, что это выбор каждой мамы, потому что она несет личную ответственность за своего ребенка. Мой выбор — прививать ребенка. Я никогда ни с кем не вступаю в споры по этому вопросу, потому что знаю, что это очень сложный вопрос в наше время. У меня есть подруги, которые не прививают. Но я ни с кем не спорю и не даю навязывать себе установки других мам, которые выбирают не прививать детей. Все мы люди взрослые, все умеем читать. Каждый может сам выбрать для себя информацию.
— Некоторые антипрививочники пытаются убедить, что прививки — зло, что от них умирают.
— Людям, которые выбирают не прививать детей, не докажешь обратное. А споры с ними могут только нарушить ваши взаимоотношения, если это близкие друзья, например. То же самое касается и политики, у каждого из нас свой выбор и свой взгляд. Наверное, я иногда тревожусь из-за информации, которая появляется в интернете. Но, слава богу, у моего ребенка хороший педиатр, с которым я могу обсудить какие-то тревожные моменты, который рассказывает всё, как есть. Если вдруг мой ребенок заболеет, а я не поставлю ему прививку, и у него будут осложнения, я никогда в жизни этого не прощу себе.
— Год назад ваш муж, объявляя о рождении сына, сказал, что будете готовить будущего игрока сборной России. Вы согласны с ним?
— Отвечу как мама — нет! (смеется) Думаю, что муж просто пошутил. В первую очередь желаем нашему сыну счастья и здоровья. Я бы, наверное, не хотела, чтобы он был профессиональным спортсменом. Я сама прошла через всё это и понимаю, о чем говорю. Но с другой стороны, понимая, какой личностью я стала, хочется пожелать ребенку того же.
— То есть намеренно растить волейболиста не будете?
— Нет. Агрессивное выращивание игроков, ломание психики в какой-то степени, ор на детей — я не хочу всего этого для своего ребенка. Безусловно, не все детские тренеры такие. Я за спорт, но не обязательно, чтобы это был профессиональный спорт.
— У вас дома живут шесть кошек, верно?
— Да, так получилось. Не надо думать, что мы как бабушки с кучей кошек (смеется). Раньше две кошки жили у нас в городской квартире. Из-за пандемии мы перевезли их на дачу, где уже были четыре кошки. Из этих четырех изначально было только две, третья сама к нам прибилась, и мы не смогли отказаться от нее, а четвертую случайно подобрали — кто-то выбросил ее в мусоропровод. Но шесть кошек это не страшно. Вшестером они не собираются одномоментно, и ты не понимаешь, сколько кошек у тебя дома.
— Еще у вас есть собака. Не говоря уже о ребенке, муже, работе, заботах по дому. Как вы всё успеваете?
— У нас есть помощники по хозяйству. Спасибо моему супругу, который снял с меня ряд обязанностей, в том числе по дому, по хозяйству.
«Я не сижу в офисе с 9 до 18, чего я не хотела никогда»
— Чем вы занимаетесь в должности куратора женских молодежных сборных России?
— У нас существуют три молодежные сборные. Всё, что касается этих команд, решение возникающих вопросов, выезды на соревнования, на сборы, во всём этом я принимаю участие. Мне нравится моя работа. Я занимаюсь тем делом, которое я знаю и люблю. В то же время у меня нет полной загруженности, я не сижу в офисе с 9 до 18, чего я не хотела никогда.
— То есть многие обязанности выполняете удаленно, но и к командам на тренировки приезжаете?
— Раньше всё это было намного проще и более продуктивно, но в связи с пандемией ситуация изменилась. Например, в этом году из трех сборных только у двух прошли сборы, и только у одной состоялся чемпионат Европы. Сборная России U-17 во главе с Александром Викторовичем Кариковым выиграла этот чемпионат Европы, с чем я их поздравляю. Я не смогла поехать с ними на турнир, смогла лишь приезжать на сборы, когда девчонки были в Москве.
— Насколько глубоко участвуете в тренировочном процессе молодежных команд? Что-то на своем примере показываете на тренировках?
— С некоторыми тренерами — да, с некоторыми — нет. Я воспринимаю это совершенно спокойно. Я считаю, что ни один человек не должен влезать в работу тренера, что-то рассказывать, если на это нет спроса от самого тренера. Например, с Александром Викторовичем Кариковым я очень много участвовала в тренировочном процессе, в разборе команд. Со Светланой Михайловной Сафроновой — нет, мое участие было меньше, мы больше в тренерском кругу что-то обсуждали, без игроков. У каждого тренера своя потребность в моем участии, и я это понимаю.
— Когда что-то сами показываете на тренировках, легко это дается? Или руки отвыкли от мяча?
— Руки не отвыкли, но уже намного сложнее работать с мячом, потому что мышечная история совершенно другая. Немного побив на тренировке мячом в защиту, у меня уже отваливается плечо. Но руки всё помнят, и мяч между рук не проваливается.
— А на отдыхе на пляже берете в руки мяч?
— Никогда! После того, как я завершила карьеру, ни разу по своему собственному желанию не брала мяч в руки.
«Никто силой не тащил фигуристок к Плющенко»
— Несколько лет назад вы говорили, что смотрите с мужем «Формулу-1» и болеете за Кими Райкконена. По-прежнему смотрите и болеете?
— По-прежнему смотрим, но не то чтобы болеем за Райкконена. Если раньше у Кими было больше шансов на победу, то сейчас, как говорит мой муж, он ездит на помоечках, и ему практически невозможно попасть в призы. Если сейчас он попадает в очки, это суперкруто. Ищем другого, за кого будем болеть. Сейчас мы смотрим «Формулу-2», где выступает россиянин Роберт Шварцман. Мы даже познакомились с его родителями на одном из приемов. Еще там выступает Мик Шумахер, маленький Шумахер, как я его называю. Ждем, что кого-то из них, наверное, Шумахера, возьмут на следующий год в «Формулу-1». Поэтому мы следим и за «Формулой-2».
— Недавно Льюис Хэмилтон сравнялся с Михаэлем Шумахером по количеству побед на Гран-при — 91. Как думаете, корректно ли сравнивать их достижения?
— Я бы не хотела, чтобы Хэмилтон обошел Шумахера, потому что, как говорит мой муж, Шуми — наше всё. Немножко обидно становится за Шуми. Безусловно, машины у них разные, всё другое. «Мерседес» сейчас вообще вне конкуренции. Мы всё ждем, что кто-то сможет конкурировать с «Мерседесом». Достижения Хэмилтона — это нормально, это спорт, время новых чемпионов.
— Вы же еще за фигурным катанием следите?
— Когда проходят крупные соревнования, то, как и любой российский болельщик, мы смотрим, болеем, конечно.
— В мире фигурного катания не утихает бурление по поводу перехода нескольких фигуристок от Тутберидзе к Плющенко. Плющенко обвиняют в том, что он переманивает готовых спортсменок. Как вы воспринимаете такие переходы?
— В этом есть некая соль, наверное. Но насколько я понимаю, это нормальная практика — если спортсмен выбирает другого тренера, с которым ему комфортно работать. Мы должны с уважением относиться к выбору спортсменов. Никто силой же не утащил фигуристок. Они же не крепостные. Это было взвешенное решение. Значит, этих фигуристок что-то не устраивало в предыдущем наставнике, и они увидели новые перспективы с Плющенко.
«Перспективных много, важно суметь переступить эту черту и стать высококлассным игроком»
— Смотрите сейчас матчи женской суперлиги?
— Периодически смотрю ключевые матчи.
— Новички суперлиги «Липецк», «Тулица» и «Спарта» превзошли ожидания? Они во многих матчах играют на равных с лидерами и даже побеждают их.
— К сожалению, пока не видела ни одной игры новичков. Я больше слежу за многолетними лидерами, лидерами первой четверки. Мое внимание упадет на эти команды, когда они доберутся до верхов, и это будет плей-офф, например. Пока рано делать какие-то выводы. Сейчас только начало сезона, был большой перерыв. И так бывает, что в начале сезона выстреливают некоторые команды, которые, казалось, не должны показывать такие результаты. Но к середине сезона расстановка сил становится более понятной и привычной. Посмотрим, может, этот сезон преподнесет нам сюрприз, и будет какая-то другая расстановка сил.
— «Ленинградка» здорово начала сезон.
— У «Ленинградки» достаточно хороший состав. Для меня их результаты не стали неожиданностью. В «Ленинградке» играет и Виктория Русакова, с которой мы играли в Казани, и Елена Гендель, и Анна Матиенко. Нельзя было не ожидать от них хорошей игры.
— Как вы отнеслись к расширению суперлиги с 12 до 14 команд?
— Положительно, потому что долгое время в нашей лиге вообще играло всего десять команд. Десять команд — это вообще утопия, это неправильно. Я рада, что у нас стало больше команд в суперлиге, это всегда плюс. Главное, чтобы команды были хорошего уровня.
— Когда вы играли, в России было две топовые диагональные — вы и Наталия Гончарова. Вы ушли, осталась Гончарова. Больше топовых диагональных для сборной по-прежнему не видно. Это проблема?
— Я бы не стала так говорить. Приходят новые молодые игроки, с которыми связаны большие надежды. Понятно, что у Наталии очень большой опыт по сравнению с теми молодым игроками, которые, возможно, могут занять это место в будущем. Но при этом говорить, что у нас совсем никого нет я бы не стала. В какой-то степени я даже рада, что Олимпийские игры в Токио перенесли на год. У молодых игроков появляется возможность подтянуться за этот год, подрасти, набраться опыта и поконкурировать в сборной.
— Как оцените нынешнее поколение молодых российских волейболисток? Сейчас больше талантливой молодежи, чем в тот период, когда вы завершали карьеру?
— Последние результаты молодежных сборных России обнадеживают. Мы часто слышим разговоры о том, что у нас нет игроков. Десять лет назад или даже чуть больше, то есть достаточно долгий период времени наши женские молодежные сборные не выигрывали ничего. И это показатель того, что ждет нас в будущем. А сейчас наши «молодежки» при хороших условиях уезжают с турниров с золотом. Это говорит о том, что у нас появляются перспективные молодые игроки, на которых мы делаем ставку в будущем.
Перспективные волейболистки в России были всегда. Я всегда говорю детям, с которыми я работаю, что перспективных игроков много. Можно быть перспективным в 15−17 лет, но можно так и остаться перспективным, и таких игроков был миллион. Важный момент — суметь переступить эту черту и стать хорошим высококлассным игроком. К сожалению, это не всем удается.
Я рада, что у нас есть перспективные молодые игроки, целая плеяда игроков. Надеюсь, что они не остановятся, а будут развиваться дальше и станут классными игроками. Дальнейшее развитие зависит от отношения к делу самих игроков, от их воспитания, от их места пребывания. Молодые игроки не во всех командах могут получать достаточно игровой практики. Если молодой игрок просидит на замене хотя бы год, это всё, это уже утопия. Например, казанское «Динамо», давая сейчас игровое время Арине Федоровцевой, Татьяне Кадочкиной и другим, делает большой вклад в развитие молодых игроков.