Гамова: Выиграть чемпионат мира намного легче, чем воспитывать ребенка

Источник: РИА "Новости"

«По волейболу нисколько не скучаю»

— Екатерина, вы закончили карьеру весной 2016 года. Какие чувства испытываете сейчас, когда смотрите матч по телевизору или с трибуны?

— Хотите спросить, скучаю ли я по волейболу?

— Да.

— Нет, я нисколько не скучаю по волейболу. У меня еще ни разу не возникло желания поиграть с того момента, как я закончила карьеру. Поэтому совершенно спокойно смотрю матчи, но смотрю их не как болельщик, а как профессионал, который в этом очень хорошо разбирается. Конечно, у меня тоже есть некоторые приоритеты. Я всегда буду болеть за сборную России, а на клубном уровне у меня есть свои фавориты, своя любимая команда.

— Когда только закончили карьеру, тоже не тянуло обратно на площадку?

— Не тянуло. Я как будто перевернула страницу, и на этой странице завершилась моя карьера профессионального спортсмена.

— Психологически тяжело дался переход от карьеры спортсмена к жизни обычного человека?

— Очень легко, и я очень рада этому. Знаю, что многие спортсмены высокого уровня достаточно тяжело и болезненно переживают этот период. Я действительно счастлива, что этот переход дался мне легко, и не было никаких проблем, страданий, недосказанности в отношении себя.

— Когда принимали решение о завершении карьеры, вы понимали, чем будете заниматься дальше? Что-то планировали в тот момент?

— В тот момент, когда я приняла решение, я все-таки думала, что это случится несколько позже. Решение было принято ежесекундно, в тот момент ни о чем другом я больше не думала. Каких-то больших планов тогда я не строила. Невызов в сборную России и непопадание на Олимпиаду были основной причиной моего решения закончить карьеру. Я думала, что у меня еще будет возможность побороться за место в сборной, но, к сожалению, этого не случилось. Поэтому я сразу же решила, что не буду ждать возможного вызова в сборную, если вдруг я все-таки понадоблюсь когда-то.

— Спустя годы обида из-за этого невызова в сборную улеглась?

— Никакой обиды не было. Вопрос даже не в обиде. Я считаю, что я была достойна шанса побороться за место в сборной России. Я никогда не говорила, что своим именем я достойна места в составе. Я знала, что в тот период я восстанавливалась после травмы и готова была бороться за место в команде. Я хотела быть полезной команде, иметь возможность помочь ей на Олимпийских играх. То, что мне в итоге не дали возможности побороться за это право — это большой и странный вопрос для меня, но это никак не обида.

«Комментировать матчи мне понравилось»

— Когда вы играли, чего вам больше всего не хватало в повседневной жизни вне волейбола?

— Когда становишься старше, у тебя появляются другие приоритеты. С возрастом мне стало не хватать свободного времени для общения с семьей и возможности вместе отдыхать. А когда ты молодой, беззаботный, когда у тебя нет своей семьи, тебе всего хватает, у тебя всё круто.

— Первое время после завершения карьеры, наверное, было самым счастливым? Вы наконец-то можете проводить всё время с семьей.

— Мне и до сих пор в кайф проводить время с семьей. Весной, когда только завершила карьеру, я не прочувствовала всю радость момента. В полной мере почувствовала осенью, когда начался клубный сезон в России. Я лежала на пляже в октябре, в свой день рождения, который раньше я никогда в жизни не отмечала вне работы. Вот тогда я поняла, какой это кайф! Особенно когда ты знаешь, что сейчас многие твои друзья встают в шесть утра, идут куда-то с рюкзаками, летят куда-то на матч, а вокруг холодно, темно.

— Вы не раз говорили, что тренером точно не будете. А комментатором на телевидении?

— У меня уже был такой опыт, я комментировала матчи на Олимпиаде в Рио. Мне понравилось.

— То есть готовы и дальше комментировать?

— Если бы такое предложение поступило, я бы не отказалась.

— Наверняка вы могли бы комментировать волейбол не менее интересно, чем Татьяна Грачева.

— В этом вопросе я не сравнюсь с Татьяной, мне до нее как до Луны. У нее богатый опыт комментирования матчей. Есть чему поучиться у нее, это же достаточно непростое дело. Я прочувствовала это на себе. В первый день комментирования мне было очень тяжело, но с последующим играми мне становилось легче и комфортнее.

«Не хотела бы, чтобы сын был профессиональным спортсменом»

— Вашему сыну уже год. Что было самым сложным для вас за этот год?

— Выиграть чемпионат мира намного легче, чем воспитывать ребенка. Потому что это большая ответственность, которая с тобой на всю жизнь. И ты зависишь от этого маленького человека, и этот маленький человек полностью зависит от тебя. Это такая тяжелая ответственность, но в то же время приносящая много радости. А самым сложным для меня было, наверное, не спать ночью.

— Сейчас удается поспать ночью?

— Конечно, сейчас спим ночью намного лучше по сравнению с первым временем, когда не спишь всю ночь, прислушиваешься, дышит ли твой ребенок. И боишься, что уснешь, а с ним вдруг что-то случится, а ты не услышишь. Но, слава богу, ничего подобного не происходило. Думаю, каждая мама просыпается от каждого шороха ребенка.

— Прививать или не прививать ребенка — на ваш взгляд, такой вопрос вообще должен стоять?

— Я считаю, что это выбор каждой мамы, потому что она несет личную ответственность за своего ребенка. Мой выбор — прививать ребенка. Я никогда ни с кем не вступаю в споры по этому вопросу, потому что знаю, что это очень сложный вопрос в наше время. У меня есть подруги, которые не прививают. Но я ни с кем не спорю и не даю навязывать себе установки других мам, которые выбирают не прививать детей. Все мы люди взрослые, все умеем читать. Каждый может сам выбрать для себя информацию.

— Некоторые антипрививочники пытаются убедить, что прививки — зло, что от них умирают.

— Людям, которые выбирают не прививать детей, не докажешь обратное. А споры с ними могут только нарушить ваши взаимоотношения, если это близкие друзья, например. То же самое касается и политики, у каждого из нас свой выбор и свой взгляд. Наверное, я иногда тревожусь из-за информации, которая появляется в интернете. Но, слава богу, у моего ребенка хороший педиатр, с которым я могу обсудить какие-то тревожные моменты, который рассказывает всё, как есть. Если вдруг мой ребенок заболеет, а я не поставлю ему прививку, и у него будут осложнения, я никогда в жизни этого не прощу себе.

— Год назад ваш муж, объявляя о рождении сына, сказал, что будете готовить будущего игрока сборной России. Вы согласны с ним?

— Отвечу как мама — нет! (смеется) Думаю, что муж просто пошутил. В первую очередь желаем нашему сыну счастья и здоровья. Я бы, наверное, не хотела, чтобы он был профессиональным спортсменом. Я сама прошла через всё это и понимаю, о чем говорю. Но с другой стороны, понимая, какой личностью я стала, хочется пожелать ребенку того же.

— То есть намеренно растить волейболиста не будете?

— Нет. Агрессивное выращивание игроков, ломание психики в какой-то степени, ор на детей — я не хочу всего этого для своего ребенка. Безусловно, не все детские тренеры такие. Я за спорт, но не обязательно, чтобы это был профессиональный спорт.

— У вас дома живут шесть кошек, верно?

— Да, так получилось. Не надо думать, что мы как бабушки с кучей кошек (смеется). Раньше две кошки жили у нас в городской квартире. Из-за пандемии мы перевезли их на дачу, где уже были четыре кошки. Из этих четырех изначально было только две, третья сама к нам прибилась, и мы не смогли отказаться от нее, а четвертую случайно подобрали — кто-то выбросил ее в мусоропровод. Но шесть кошек это не страшно. Вшестером они не собираются одномоментно, и ты не понимаешь, сколько кошек у тебя дома.

— Еще у вас есть собака. Не говоря уже о ребенке, муже, работе, заботах по дому. Как вы всё успеваете?

— У нас есть помощники по хозяйству. Спасибо моему супругу, который снял с меня ряд обязанностей, в том числе по дому, по хозяйству.

«Я не сижу в офисе с 9 до 18, чего я не хотела никогда»

— Чем вы занимаетесь в должности куратора женских молодежных сборных России?

— У нас существуют три молодежные сборные. Всё, что касается этих команд, решение возникающих вопросов, выезды на соревнования, на сборы, во всём этом я принимаю участие. Мне нравится моя работа. Я занимаюсь тем делом, которое я знаю и люблю. В то же время у меня нет полной загруженности, я не сижу в офисе с 9 до 18, чего я не хотела никогда.

— То есть многие обязанности выполняете удаленно, но и к командам на тренировки приезжаете?

— Раньше всё это было намного проще и более продуктивно, но в связи с пандемией ситуация изменилась. Например, в этом году из трех сборных только у двух прошли сборы, и только у одной состоялся чемпионат Европы. Сборная России U-17 во главе с Александром Викторовичем Кариковым выиграла этот чемпионат Европы, с чем я их поздравляю. Я не смогла поехать с ними на турнир, смогла лишь приезжать на сборы, когда девчонки были в Москве.

— Насколько глубоко участвуете в тренировочном процессе молодежных команд? Что-то на своем примере показываете на тренировках?

— С некоторыми тренерами — да, с некоторыми — нет. Я воспринимаю это совершенно спокойно. Я считаю, что ни один человек не должен влезать в работу тренера, что-то рассказывать, если на это нет спроса от самого тренера. Например, с Александром Викторовичем Кариковым я очень много участвовала в тренировочном процессе, в разборе команд. Со Светланой Михайловной Сафроновой — нет, мое участие было меньше, мы больше в тренерском кругу что-то обсуждали, без игроков. У каждого тренера своя потребность в моем участии, и я это понимаю.

— Когда что-то сами показываете на тренировках, легко это дается? Или руки отвыкли от мяча?

— Руки не отвыкли, но уже намного сложнее работать с мячом, потому что мышечная история совершенно другая. Немного побив на тренировке мячом в защиту, у меня уже отваливается плечо. Но руки всё помнят, и мяч между рук не проваливается.

— А на отдыхе на пляже берете в руки мяч?

— Никогда! После того, как я завершила карьеру, ни разу по своему собственному желанию не брала мяч в руки.

«Никто силой не тащил фигуристок к Плющенко»

— Несколько лет назад вы говорили, что смотрите с мужем «Формулу-1» и болеете за Кими Райкконена. По-прежнему смотрите и болеете?

— По-прежнему смотрим, но не то чтобы болеем за Райкконена. Если раньше у Кими было больше шансов на победу, то сейчас, как говорит мой муж, он ездит на помоечках, и ему практически невозможно попасть в призы. Если сейчас он попадает в очки, это суперкруто. Ищем другого, за кого будем болеть. Сейчас мы смотрим «Формулу-2», где выступает россиянин Роберт Шварцман. Мы даже познакомились с его родителями на одном из приемов. Еще там выступает Мик Шумахер, маленький Шумахер, как я его называю. Ждем, что кого-то из них, наверное, Шумахера, возьмут на следующий год в «Формулу-1». Поэтому мы следим и за «Формулой-2».

— Недавно Льюис Хэмилтон сравнялся с Михаэлем Шумахером по количеству побед на Гран-при — 91. Как думаете, корректно ли сравнивать их достижения?

— Я бы не хотела, чтобы Хэмилтон обошел Шумахера, потому что, как говорит мой муж, Шуми — наше всё. Немножко обидно становится за Шуми. Безусловно, машины у них разные, всё другое. «Мерседес» сейчас вообще вне конкуренции. Мы всё ждем, что кто-то сможет конкурировать с «Мерседесом». Достижения Хэмилтона — это нормально, это спорт, время новых чемпионов.

— Вы же еще за фигурным катанием следите?

— Когда проходят крупные соревнования, то, как и любой российский болельщик, мы смотрим, болеем, конечно.

— В мире фигурного катания не утихает бурление по поводу перехода нескольких фигуристок от Тутберидзе к Плющенко. Плющенко обвиняют в том, что он переманивает готовых спортсменок. Как вы воспринимаете такие переходы?

— В этом есть некая соль, наверное. Но насколько я понимаю, это нормальная практика — если спортсмен выбирает другого тренера, с которым ему комфортно работать. Мы должны с уважением относиться к выбору спортсменов. Никто силой же не утащил фигуристок. Они же не крепостные. Это было взвешенное решение. Значит, этих фигуристок что-то не устраивало в предыдущем наставнике, и они увидели новые перспективы с Плющенко.

«Перспективных много, важно суметь переступить эту черту и стать высококлассным игроком»

— Смотрите сейчас матчи женской суперлиги?

— Периодически смотрю ключевые матчи.

— Новички суперлиги «Липецк», «Тулица» и «Спарта» превзошли ожидания? Они во многих матчах играют на равных с лидерами и даже побеждают их.

— К сожалению, пока не видела ни одной игры новичков. Я больше слежу за многолетними лидерами, лидерами первой четверки. Мое внимание упадет на эти команды, когда они доберутся до верхов, и это будет плей-офф, например. Пока рано делать какие-то выводы. Сейчас только начало сезона, был большой перерыв. И так бывает, что в начале сезона выстреливают некоторые команды, которые, казалось, не должны показывать такие результаты. Но к середине сезона расстановка сил становится более понятной и привычной. Посмотрим, может, этот сезон преподнесет нам сюрприз, и будет какая-то другая расстановка сил.

— «Ленинградка» здорово начала сезон.

— У «Ленинградки» достаточно хороший состав. Для меня их результаты не стали неожиданностью. В «Ленинградке» играет и Виктория Русакова, с которой мы играли в Казани, и Елена Гендель, и Анна Матиенко. Нельзя было не ожидать от них хорошей игры.

— Как вы отнеслись к расширению суперлиги с 12 до 14 команд?

— Положительно, потому что долгое время в нашей лиге вообще играло всего десять команд. Десять команд — это вообще утопия, это неправильно. Я рада, что у нас стало больше команд в суперлиге, это всегда плюс. Главное, чтобы команды были хорошего уровня.

— Когда вы играли, в России было две топовые диагональные — вы и Наталия Гончарова. Вы ушли, осталась Гончарова. Больше топовых диагональных для сборной по-прежнему не видно. Это проблема?

— Я бы не стала так говорить. Приходят новые молодые игроки, с которыми связаны большие надежды. Понятно, что у Наталии очень большой опыт по сравнению с теми молодым игроками, которые, возможно, могут занять это место в будущем. Но при этом говорить, что у нас совсем никого нет я бы не стала. В какой-то степени я даже рада, что Олимпийские игры в Токио перенесли на год. У молодых игроков появляется возможность подтянуться за этот год, подрасти, набраться опыта и поконкурировать в сборной.

— Как оцените нынешнее поколение молодых российских волейболисток? Сейчас больше талантливой молодежи, чем в тот период, когда вы завершали карьеру?

— Последние результаты молодежных сборных России обнадеживают. Мы часто слышим разговоры о том, что у нас нет игроков. Десять лет назад или даже чуть больше, то есть достаточно долгий период времени наши женские молодежные сборные не выигрывали ничего. И это показатель того, что ждет нас в будущем. А сейчас наши «молодежки» при хороших условиях уезжают с турниров с золотом. Это говорит о том, что у нас появляются перспективные молодые игроки, на которых мы делаем ставку в будущем.

Перспективные волейболистки в России были всегда. Я всегда говорю детям, с которыми я работаю, что перспективных игроков много. Можно быть перспективным в 15−17 лет, но можно так и остаться перспективным, и таких игроков был миллион. Важный момент — суметь переступить эту черту и стать хорошим высококлассным игроком. К сожалению, это не всем удается.