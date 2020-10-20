Два матча волейболисток «Минчанки» в российской суперлиге перенесены
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два матча волейболисток «Минчанки» в российской суперлиге, которые должны были состояться 21 и 24 октября, перенесены
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два матча волейболисток «Минчанки» в российской суперлиге, которые должны были состояться 21 и 24 октября, перенесены
«Минчанка» не сможет провести ближайшие два тура суперлиги
Ранее
После выхода из карантина «Минчанка» провела два матча в суперлиге. Белоруски 11 октября проиграли красноярскому «Енисею» со счетом 1:3, а затем 18 октября вынуждены были признать превосходство «Липецка» — 1:3.