Два матча волейболисток «Минчанки» в российской суперлиге перенесены

«Минчанка» не сможет провести ближайшие два тура суперлиги из-за положительного теста на COVID-19 в нашей спортивной делегации. Дополнительную информацию о переносе сообщим позже, — отмечено в заявлении. Таким образом, не состоятся встречи с «Тулицей» из Тульской области, который должен был пройти 21 октября, и казанским «Динамо-Ак Барсом» 24 октября.

Ранее из-за неявки на игру подопечных Станислава Саликова «Минчанке» было засчитано техническое поражение в матче третьего тура чемпионата России с «Ленинградкой», который должен был состояться 27 сентября в Санкт-Петербурге. С 22 сентября команда находилась на 14-дневном карантине. Кроме того, поединок между «Минчанкой» и «Спартой» из Нижнего Новгорода перенесен с 3 октября на 16 декабря.