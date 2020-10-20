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20 октября, источник: БЕЛТА

Два матча волейболисток «Минчанки» в российской суперлиге перенесены

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два матча волейболисток «Минчанки» в российской суперлиге, которые должны были состояться 21 и 24 октября, перенесены из-за положительного теста на COVID-19 в белорусской команде. Такая информация размещена в официальном аккаунте «Вконтакте» белорусского клуба, сообщает БЕЛТА.

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«Минчанка» не сможет провести ближайшие два тура суперлиги из-за положительного теста на COVID-19 в нашей спортивной делегации. Дополнительную информацию о переносе сообщим позже, — отмечено в заявлении. Таким образом, не состоятся встречи с «Тулицей» из Тульской области, который должен был пройти 21 октября, и казанским «Динамо-Ак Барсом» 24 октября.

Ранее из-за неявки на игру подопечных Станислава Саликова «Минчанке» было засчитано техническое поражение в матче третьего тура чемпионата России с «Ленинградкой», который должен был состояться 27 сентября в Санкт-Петербурге. С 22 сентября команда находилась на 14-дневном карантине. Кроме того, поединок между «Минчанкой» и «Спартой» из Нижнего Новгорода перенесен с 3 октября на 16 декабря.

После выхода из карантина «Минчанка» провела два матча в суперлиге. Белоруски 11 октября проиграли красноярскому «Енисею» со счетом 1:3, а затем 18 октября вынуждены были признать превосходство «Липецка» — 1:3.

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