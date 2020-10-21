Волейболистки «Ленинградки» уступили калининградскому «Локомотиву» в матче российской суперлиги

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Ленинградки» уступили калининградскому «Локомотиву» в матче восьмого тура российской суперлиги со счетом 1:3 (25:21, 20:25, 13:25, 20:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча прошла с преимуществом калининградской дружины, которая, несмотря на проигрыш стартовой партии, собралась и смогла победить.

В составе «Ленинградки» заметную роль играли спортсменки из Беларуси. Самой результативной волейболисткой команды Александра Кашина стала Анастасия Гарелик, заработавшая 15 очков. Кроме того, семь пунктов на счету Екатерины Сокольчик. Восемь результативных атак записала на свой счет еще одна воспитанница отечественного волейбола Елена Гендель.