Московское «Динамо» победило «Кузбасс» в матче чемпионата России
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Волейболисты московского «Динамо» переиграли в гостях кемеровский «Кузбасс» в матче чемпионата России.
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Волейболисты московского «Динамо» переиграли в гостях кемеровский «Кузбасс» в матче чемпионата России.
Встреча, прошедшая в субботу в Кемерове, завершилась со счетом 3−1 (24:26, 25:22, 25:20, 28:26) в пользу гостей.
Динамовцы одержали пятую победу кряду на старте сезона, «Кузбасс» потерпел второе поражение подряд после серии из трех побед.