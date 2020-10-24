Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.10
ПСЖ
Дижон
40
Футбол. Зарубежный
24.10
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
24.10
Атлетико
Бетис
20
Футбол. Зарубежный
24.10
Лацио
Болонья
21
Футбол. Зарубежный
24.10
Боруссия Д
Шальке-04
30
Футбол. Зарубежный
24.10
Манчестер Юнайтед
Челси
00
Футбол. Зарубежный
24.10
Осасуна
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
24.10
Севилья
Эйбар
01
Футбол. Первый дивизион
24.10
Балтика
Иртыш
32
Футбол. Премьер-лига
24.10
Краснодар
Спартак
13
Футбол. Премьер-лига
24.10
Локомотив
Ротор
12
Футбол. Зарубежный
24.10
Дженоа
Интер
02
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Трактор
Футбол. Зарубежный
24.10
Лорьян
Марсель
01
Футбол. Первый дивизион
24.10
Факел
Крылья Советов
11
Футбол. Первый дивизион
24.10
Торпедо М
Алания
20
Футбол. Первый дивизион
24.10
Велес
Томь
00
Футбол. Первый дивизион
24.10
Чайка
Нижний Новгород
11
Футбол. Зарубежный
24.10
Фулхэм
Кристал Пэлас
12
Футбол. Зарубежный
24.10
Барселона
Реал
13
Хоккей. КХЛ
24.10
Нефтехимик
Локомотив
15
Хоккей. КХЛ
24.10
Авангард
Автомобилист
63
Футбол. Премьер-лига
24.10
Зенит
Рубин
12
Футбол. Зарубежный
24.10
Бавария
Айнтрахт Ф
50
Футбол. Зарубежный
24.10
Майнц
Боруссия М
23
Футбол. Зарубежный
24.10
РБ Лейпциг
Герта
21
Футбол. Зарубежный
24.10
Унион Б
Фрайбург
11
Футбол. Первый дивизион
24.10
Волгарь
Спартак-2
20
Футбол. Зарубежный
24.10
Аталанта
Сампдория
13
Футбол. Первый дивизион
24.10
Акрон
Нефтехимик
34
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Тамбов
Футбол. Зарубежный
24.10
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
11
Футбол. Первый дивизион
24.10
Шинник
Текстильщик
03
Футбол. Первый дивизион
24.10
Оренбург
Енисей
13
Футбол. Премьер-лига
24.10
Динамо
Сочи
31
Футбол. Первый дивизион
24.10
Краснодар-2
Динамо Бр
00
Все события
Фоторепортажи
14Самые яркие эль-класико за последние 10 лет
10Сборная России разошлась миром с Венгрией
24 октября, источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» победило «Кузбасс» в матче чемпионата России

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Волейболисты московского «Динамо» переиграли в гостях кемеровский «Кузбасс» в матче чемпионата России.

Наверх

Встреча, прошедшая в субботу в Кемерове, завершилась со счетом 3−1 (24:26, 25:22, 25:20, 28:26) в пользу гостей.

Динамовцы одержали пятую победу кряду на старте сезона, «Кузбасс» потерпел второе поражение подряд после серии из трех побед.

 Самая горячая красотка ММА опубликовала соблазнительное фото в душе
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
«Реал Мадрид» уничтожил «Барселону» в огненном Эль-Класико
Хабиб отключил Гэтжи и объявил о завершении карьеры
«Спартак» добил «Краснодар». И вышел в лидеры чемпионата
«Локомотив» перед «Баварией» проиграл последней команде РПЛ
Скандальный матч «Спартак» — «Сочи» стал последним для арбитра
Макгрегор обратился к Нурмагомедову
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь