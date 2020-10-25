«Это что за подстава?» Сабина Алтынбекова ответила на предложение Куата Хамитова о женитьбе
Казахстанский боец сделал заявление в эфире телешоу.
Казахстанский боец сделал заявление в эфире телешоу.
Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова прокомментировала заявление бойца ММА Куата Хамитова о желании жениться на ней, передает корреспондент Vesti.kz.
Так, в сторис на своей странице в Instagram спортсменка сделала репост на эфир программы, где участвовал Хамитов, и написала: «Это что за подстава?» А уже отвечая на вопрос подписчиков об отношении к бойцу, Алтынбекова ответила подробно.
«Всегда уважала и буду уважать Куата за честность, прямолинейность и за сильный дух казахского батыра. Не сомневаюсь, что он достигнет всех своих спортивных целей», — написала волейболистка.
Добавим, что в сентябре Хамитов выиграл свой поединок на турнире Fight Night Global.