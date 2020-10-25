«Липецк» нанес поражение «Енисею» в матче чемпионата России
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. «Липецк» нанес поражение красноярскому «Енисею» в матче девятого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. «Липецк» нанес поражение красноярскому «Енисею» в матче девятого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась со счетом 3−2 (25:23, 25:20, 17:25, 15:25, 15:10).
«Липецк» в следующем матче 7 ноября встретится на выезде с нижегородской «Спартой», «Енисей» в этот же день сыграет в гостях с «Тулицей».