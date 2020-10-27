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27 октября, источник: БЕЛТА

«Финал четырех» Кубка Беларуси по волейболу среди женских команд перенесен

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Финал четырех» Кубка Беларуси по волейболу среди женских команд перенесен в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

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В решающую стадию турнира, старт которого был намечен на 1 ноября, пробились гродненский «Коммунальник-ГрГУ», «Минчанка», «Минчанка-2» и брестское «Прибужье». Новые даты матчей станут известны позже.

В четвертьфинальных поединках «Коммунальник-ГрГУ» остановил турнирное продвижение мозырской «Жемчужины Полесья» — 2:3, 3:2 («золотой сет» — 15:3). «Минчанка-2» победила могилевский «Коммунальник-МГУ» — 3:0, 2:3, а «Прибужье» дважды было сильнее соперниц по областному дерби из «Атланта» (Барановичи) — 3:0, 3:0.

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