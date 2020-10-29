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29 октября, источник: Спорт РИА Новости

Волейболисты «Динамо» сыграют с «Ческе-Будеёвице» в 1/16 финала Кубка CEV

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Волейболисты московского «Динамо» встретятся с чешским «Ческе-Будеёвице» в 1/16 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV).

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Об этом стало известно после победы итальянского «Трентино» над швейцарским «Линдарен Волей» со счетом 3−0 (25:19, 25:22, 25:18) в матче второго квалификационного этапа Лиги чемпионов. «Трентино», обыгравший ранее «бело-голубых», вышел в групповой этап турнира.

«Динамо», заняв второе место в группе, получило в соперники по Кубку CEV «Ческе-Будеёвице», а «Линдарен Волей» встретится на этой стадии турнира с петербургским «Зенитом».

Первые матчи 1/16 финала Кубка CEV пройдут 10—12 ноября, ответные — 17—19 ноября.

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