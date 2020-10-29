Волейболисты «Динамо» сыграют с «Ческе-Будеёвице» в 1/16 финала Кубка CEV

Об этом стало известно после победы итальянского «Трентино» над швейцарским «Линдарен Волей» со счетом 3−0 (25:19, 25:22, 25:18) в матче второго квалификационного этапа Лиги чемпионов. «Трентино», обыгравший ранее «бело-голубых», вышел в групповой этап турнира.