Волейболисты «Динамо» сыграют с «Ческе-Будеёвице» в 1/16 финала Кубка CEV
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Волейболисты московского «Динамо» встретятся с чешским «Ческе-Будеёвице» в 1/16 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV).
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Волейболисты московского «Динамо» встретятся с чешским «Ческе-Будеёвице» в 1/16 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV).
Об этом стало известно после победы итальянского «Трентино» над швейцарским «Линдарен Волей» со счетом 3−0 (25:19, 25:22, 25:18) в матче второго квалификационного этапа Лиги чемпионов. «Трентино», обыгравший ранее «бело-голубых», вышел в групповой этап турнира.
«Динамо», заняв второе место в группе, получило в соперники по Кубку CEV «Ческе-Будеёвице», а «Линдарен Волей» встретится на этой стадии турнира с петербургским «Зенитом».
Первые матчи 1/16 финала Кубка CEV пройдут