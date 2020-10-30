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14:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Енисей» снялся с Кубка России по волейболу из-за карантина

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Красноярский «Енисей» не сыграет в полуфинальном этапе Кубка России по волейболу из-за карантина, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, в соответствии с предписанием регионального управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю «Енисей» отстранен от тренировок и участия в соревнованиях на 14 дней.

В связи с этим команда не сможет принять участие в полуфинальном этапе Кубка России. Матчи группы А, в которой должен был выступить «Енисей», пройдут 9—11 ноября в Ханты-Мансийске.

ВФВ отменила матчи с участием «Енисея» и изменила расписание турнира с учетом отсутствия красноярской команды. «Енисей» должен был сыграть с белгородским «Белогорьем» 9 ноября, с новосибирским «Локомотивом» 10 ноября, с нижневартовским клубом «Югра-Самотлор» 11 ноября.

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