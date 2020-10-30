«Енисей» снялся с Кубка России по волейболу из-за карантина

Как отмечается в сообщении, в соответствии с предписанием регионального управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю «Енисей» отстранен от тренировок и участия в соревнованиях на 14 дней.

В связи с этим команда не сможет принять участие в полуфинальном этапе Кубка России. Матчи группы А, в которой должен был выступить «Енисей», пройдут 9—11 ноября в Ханты-Мансийске.