«Енисей» снялся с Кубка России по волейболу из-за карантина
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Красноярский «Енисей» не сыграет в полуфинальном этапе Кубка России по волейболу
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Красноярский «Енисей» не сыграет в полуфинальном этапе Кубка России по волейболу
Как отмечается в сообщении, в соответствии с предписанием регионального управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю «Енисей» отстранен от тренировок и участия в соревнованиях на 14 дней.
В связи с этим команда не сможет принять участие в полуфинальном этапе Кубка России. Матчи группы А, в которой должен был выступить «Енисей», пройдут
ВФВ отменила матчи с участием «Енисея» и изменила расписание турнира с учетом отсутствия красноярской команды. «Енисей» должен был сыграть с белгородским «Белогорьем» 9 ноября, с новосибирским «Локомотивом» 10 ноября, с нижневартовским клубом «Югра-Самотлор» 11 ноября.