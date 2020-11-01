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1 ноября, источник: БЕЛТА

Волейболисты «Шахтера» победили «Энергию» в 7-м туре чемпионата Беларуси

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Волейболисты «Шахтера» победили гомельскую «Энергию» в 7-м туре чемпионата Беларуси. Встреча завершилась в пользу подопечных Виктора Бекши со счетом 3:0 (25:16, 25:17, 25:14), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Многократные чемпионы страны контролировали ход встречи против гомельской дружины, сделав ставку на надежные действия блокирующих, хорошую подачу и качественный прием.

Наиболее результативными игроками матча стали игрок «Шахтера» Владислав Бабкевич, заработавший 13 пунктов, и представитель «Энергии» Евгений Ходянок, на счету которого 12 результативных действий.

В остальных матчах седьмого тура чемпионата Беларуси среди мужских команд столичный МАПИД уверенно обыграл «Марко-ВГТУ» из Витебска — 3:0 (27:25, 25:18, 25:22), минский «Строитель» победил обуховский «Легион» — 3:1 (18:25, 25:15, 25:17, 25:12), а «Коммунальник-Могилев» не оставил шансов «Западному Бугу» из Бреста — 3:0 (25:18, 25:23, 25:22).

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