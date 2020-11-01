Волейболисты «Шахтера» победили «Энергию» в 7-м туре чемпионата Беларуси

Многократные чемпионы страны контролировали ход встречи против гомельской дружины, сделав ставку на надежные действия блокирующих, хорошую подачу и качественный прием.
Наиболее результативными игроками матча стали игрок «Шахтера» Владислав Бабкевич, заработавший 13 пунктов, и представитель «Энергии» Евгений Ходянок, на счету которого 12 результативных действий.
В остальных матчах седьмого тура чемпионата Беларуси среди мужских команд столичный МАПИД уверенно обыграл «Марко-ВГТУ» из Витебска — 3:0 (27:25, 25:18, 25:22), минский «Строитель» победил обуховский «Легион» — 3:1 (18:25, 25:15, 25:17, 25:12), а «Коммунальник-Могилев» не оставил шансов «Западному Бугу» из Бреста — 3:0 (25:18, 25:23, 25:22).