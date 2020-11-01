Волейболисты «Шахтера» победили «Энергию» в 7-м туре чемпионата Беларуси

Многократные чемпионы страны контролировали ход встречи против гомельской дружины, сделав ставку на надежные действия блокирующих, хорошую подачу и качественный прием.

Наиболее результативными игроками матча стали игрок «Шахтера» Владислав Бабкевич, заработавший 13 пунктов, и представитель «Энергии» Евгений Ходянок, на счету которого 12 результативных действий.