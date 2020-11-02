Волейболисты московского «Динамо» ушли на карантин из-за коронавируса
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Волейболисты московского «Динамо» ушли на двухнедельный карантин
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Волейболисты московского «Динамо» ушли на двухнедельный карантин
Ранее стало известно, что матч чемпионата России между «Динамо» и петербургским «Зенитом», который должен был состояться 1 ноября, перенесен на более поздний срок. В следующих турах суперлиги «Динамо» должно было сыграть с казанским «Зенитом» (11 ноября) и новоуренгойским «Факелом» (14 ноября).
У нескольких игроков «Динамо» положительные результаты тестов на COVID-19. По предписанию Роспотребнадзора московская команда ушла на двухнедельный карантин. В связи с этим «Динамо» попросило Всероссийскую федерацию волейбола войти в положение и перенести три матча чемпионата России и полуфинальный этап Кубка России, организатором которого является столичный клуб.
6−8 ноября в Москве запланирован полуфинальный этап Кубка России, в котором должны сыграть столичное «Динамо», «Динамо-ЛО» из Ленинградской области, кемеровский «Кузбасс» и АСК из Нижнего Новгорода.