Волейболисты московского «Динамо» ушли на карантин из-за коронавируса

Ранее стало известно, что матч чемпионата России между «Динамо» и петербургским «Зенитом», который должен был состояться 1 ноября, перенесен на более поздний срок. В следующих турах суперлиги «Динамо» должно было сыграть с казанским «Зенитом» (11 ноября) и новоуренгойским «Факелом» (14 ноября).

У нескольких игроков «Динамо» положительные результаты тестов на COVID-19. По предписанию Роспотребнадзора московская команда ушла на двухнедельный карантин. В связи с этим «Динамо» попросило Всероссийскую федерацию волейбола войти в положение и перенести три матча чемпионата России и полуфинальный этап Кубка России, организатором которого является столичный клуб.