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16:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболисты московского «Динамо» ушли на карантин из-за коронавируса

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Волейболисты московского «Динамо» ушли на двухнедельный карантин из-за нескольких положительных результатов тестов на коронавирус, сказали РИА Новости в пресс-службе столичного клуба.

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Ранее стало известно, что матч чемпионата России между «Динамо» и петербургским «Зенитом», который должен был состояться 1 ноября, перенесен на более поздний срок. В следующих турах суперлиги «Динамо» должно было сыграть с казанским «Зенитом» (11 ноября) и новоуренгойским «Факелом» (14 ноября).

У нескольких игроков «Динамо» положительные результаты тестов на COVID-19. По предписанию Роспотребнадзора московская команда ушла на двухнедельный карантин. В связи с этим «Динамо» попросило Всероссийскую федерацию волейбола войти в положение и перенести три матча чемпионата России и полуфинальный этап Кубка России, организатором которого является столичный клуб.

6−8 ноября в Москве запланирован полуфинальный этап Кубка России, в котором должны сыграть столичное «Динамо», «Динамо-ЛО» из Ленинградской области, кемеровский «Кузбасс» и АСК из Нижнего Новгорода.

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