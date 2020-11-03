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12:16 (мск), источник: ТАСС

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» отказался от участия в ЛЧ из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 3 ноября. Женский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» из Свердловской области снялся с розыгрыша Лиги чемпионов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Волейбольная команда “Уралочка-НТМК” не примет участие в играх Лиги чемпионов в этом сезоне. Такое решение было принято накануне руководством клуба. Заявку на участие в турнире уральская команда отозвала из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе и мире», — говорится в сообщении.

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В этом году в женской Лиге чемпионов должны были принять участие 29 волейбольных клубов, их них четыре — российские: «Уралочка-НТМК», «Локомотив» (Калининград), «Динамо — Ак Барс» (Казань) и московское «Динамо». В нынешнем сезоне турнир должен пройти в новом формате: вместо игр дома и на выезде матчи группового этапа планируется проводить в «пузырях» по схеме «один тур — один город».

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