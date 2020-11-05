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15:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Солигорский «Шахтер» снялся с розыгрыша Кубка CEV из-за пандемии

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Солигорский «Шахтер» снялся с розыгрыша Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV), сообщается на сайте белорусской команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Шахтер» из-за эпидемиологической обстановки вынужден был завершить выступление на международной арене в Кубке CEV, — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что с учетом эпидемиологической ситуации Белорусская федерация волейбола приняла решение перенести центральный матч «Строитель» — «Шахтер», который должен был состояться 4 ноября в Минске. Новая дата матча станет известна позднее.

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