Солигорский «Шахтер» снялся с розыгрыша Кубка CEV из-за пандемии

«Шахтер» из-за эпидемиологической обстановки вынужден был завершить выступление на международной арене в Кубке CEV, — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что с учетом эпидемиологической ситуации Белорусская федерация волейбола приняла решение перенести центральный матч «Строитель» — «Шахтер», который должен был состояться 4 ноября в Минске. Новая дата матча станет известна позднее.