Солигорский «Шахтер» снялся с розыгрыша Кубка CEV из-за пандемии
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Солигорский «Шахтер» снялся с розыгрыша Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV), сообщается на сайте белорусской команды.
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Солигорский «Шахтер» снялся с розыгрыша Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV), сообщается на сайте белорусской команды.
«Шахтер»
Кроме того, отмечается, что с учетом эпидемиологической ситуации Белорусская федерация волейбола приняла решение перенести центральный матч «Строитель» — «Шахтер», который должен был состояться 4 ноября в Минске. Новая дата матча станет известна позднее.