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19:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболисты «Факела» победили «Газпром-Югру» в матче Кубка России

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Волейболисты «Факела» из Нового Уренгоя обыграли сургутский «Газпром-Югру» в матче полуфинального этапа Кубка России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Матч группы Б прошел в Казани и завершился победой «Факела» со счетом 3−0 (25:16, 25:20, 25:18).

«Факел» в субботу сыграет с уфимским «Уралом», а «Газпром-Югра» встретится с казанским «Динамо».

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