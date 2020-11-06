Волейболисты «Факела» победили «Газпром-Югру» в матче Кубка России
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Волейболисты «Факела» из Нового Уренгоя обыграли сургутский «Газпром-Югру» в матче полуфинального этапа Кубка России.
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Волейболисты «Факела» из Нового Уренгоя обыграли сургутский «Газпром-Югру» в матче полуфинального этапа Кубка России.
Матч группы Б прошел в Казани и завершился победой «Факела» со счетом 3−0 (25:16, 25:20, 25:18).
«Факел» в субботу сыграет с уфимским «Уралом», а «Газпром-Югра» встретится с казанским «Динамо».