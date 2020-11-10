Два поединка с участием волейболисток «Минчанки» перенесены
10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще два поединка с участием волейболисток «Минчанки», запланированные в белорусской столице 11 и 14 ноября, перенесены, сообщили БЕЛТА в
10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще два поединка с участием волейболисток «Минчанки», запланированные в белорусской столице 11 и 14 ноября, перенесены, сообщили БЕЛТА в
«К сожалению, на этой неделе остаемся без домашних матчей “Минчанки”. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки минские встречи с венгерской “Ньиредьхазой” и “Уралочкой” — НТМК не состоятся по обращению приезжающих команд», — говорится в сообщении.
Таким образом, решением директората Всероссийских соревнований матч «Минчанка» — «Уралочка» — НТМК будет перенесен на более поздний срок. Новая дата встречи пока не сообщается. Судьба первой игры 1/16 финала Кубка ЕКВ против венгерок также будет определена позже решением руководства Европейской конфедерации волейбола.