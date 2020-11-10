Два поединка с участием волейболисток «Минчанки» перенесены

«К сожалению, на этой неделе остаемся без домашних матчей “Минчанки”. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки минские встречи с венгерской “Ньиредьхазой” и “Уралочкой” — НТМК не состоятся по обращению приезжающих команд», — говорится в сообщении.