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15:54 (мск), источник: БЕЛТА

Два поединка с участием волейболисток «Минчанки» перенесены

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще два поединка с участием волейболисток «Минчанки», запланированные в белорусской столице 11 и 14 ноября, перенесены, сообщили БЕЛТА в пресс-службе клуба.

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«К сожалению, на этой неделе остаемся без домашних матчей “Минчанки”. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки минские встречи с венгерской “Ньиредьхазой” и “Уралочкой” — НТМК не состоятся по обращению приезжающих команд», — говорится в сообщении.

Таким образом, решением директората Всероссийских соревнований матч «Минчанка» — «Уралочка» — НТМК будет перенесен на более поздний срок. Новая дата встречи пока не сообщается. Судьба первой игры 1/16 финала Кубка ЕКВ против венгерок также будет определена позже решением руководства Европейской конфедерации волейбола.

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