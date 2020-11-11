Матч между «Ленинградкой» и «Протоном» перенесен из-за карантинных мер

«Непростая эпидемиологическая обстановка, к огромному сожалению, внесла свои коррективы и в жизнь нашей команды. Домашний матч “Ленинградки” против саратовского “Протона”, назначенный на 14 ноября 2020 года, в ближайшую субботу не состоится в связи с необходимостью соблюдения карантинных мер», — говорится в сообщении.
Также в клубе отметили, что о датах переносов 11-го и 12-го туров будет объявлено дополнительно.
Согласно календарю, в 12-м туре «Ленинградка» 20 ноября должна сыграть на выезде с краснодарским «Динамо».