Матч между «Ленинградкой» и «Протоном» перенесен из-за карантинных мер

«Непростая эпидемиологическая обстановка, к огромному сожалению, внесла свои коррективы и в жизнь нашей команды. Домашний матч “Ленинградки” против саратовского “Протона”, назначенный на 14 ноября 2020 года, в ближайшую субботу не состоится в связи с необходимостью соблюдения карантинных мер», — говорится в сообщении.