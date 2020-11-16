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16 ноября, источник: Vesti.kz

Сабина Алтынбекова ответила на вопрос про отношения с Куатом Хамитовым

Также рассказала, какие качества ценит в мужчинах.

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Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова в сторис Instagram выложила ответы на некоторые вопросы своих подписчиков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В частности, она рассказала, состоит ли в отношениях с известным бойцом смешанных единоборств Куатом Хамитовым, и о том, какое качество ценит в мужчинах. Ниже приводим ее ответы.

— Вы с Куатом Хамитовым встречаетесь?

— Нет, я видела Куата раз в жизни.

— Какое самое главное качество в парнях?

— В мужчинах. Иман. Характер. Поступки.

Как известно, Хамитов признавался в симпатии к Алтынбековой и даже заявлял о намерении жениться на ней.

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