Сабина Алтынбекова ответила на вопрос про отношения с Куатом Хамитовым
Также рассказала, какие качества ценит в мужчинах.
Также рассказала, какие качества ценит в мужчинах.
Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова в сторис Instagram выложила ответы на некоторые вопросы своих подписчиков, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В частности, она рассказала, состоит ли в отношениях с известным бойцом смешанных единоборств Куатом Хамитовым, и о том, какое качество ценит в мужчинах. Ниже приводим ее ответы.
— Вы с Куатом Хамитовым встречаетесь?
— Нет, я видела Куата раз в жизни.
— Какое самое главное качество в парнях?
— В мужчинах. Иман. Характер. Поступки.
Как известно, Хамитов признавался в симпатии к Алтынбековой и даже заявлял о намерении жениться на ней.