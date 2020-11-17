СМИ: Приведший российских волейболистов к золоту Игр-2012 Алекно возглавит команду Ирана

В марте пост главного тренера сборной Ирана покинул черногорец Игор Колакович. На Олимпийских играх в Токио сборная Ирана будет играть в группе А вместе с командами Японии, Польши, Италии, Канады и Венесуэлы. В группе В сыграют сборные России, Бразилии, США, Франции, Аргентины и Туниса.

Алекно является главным тренером казанского «Зенита» с 2008 года, также специалист возглавлял московское «Динамо». Алекно 10 раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок России, пять раз — Лигу чемпионов и один раз — клубный чемпионат мира. Он трижды становился главным тренером мужской сборной России (2007−2008, 2011−2012, 2015−2016), на Олимпийских играх — 2012 в Лондоне Алекно привел национальную команду к победе. В финальном матче россияне обыграли бразильцев (3−2), уступая по ходу встречи со счетом 0−2. Также под руководством Алекно сборная России победила на Кубке мира (2011) и в Мировой лиге (2011).