Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» пропустит два тура чемпионата России из-за коронавируса
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. «Уралочка-НТМК» не сможет провести матчи 12-го и 13-го туров чемпионата России по волейболу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. «Уралочка-НТМК» не сможет провести матчи 12-го и 13-го туров чемпионата России по волейболу
«Причина — положительные результаты тестов на коронавирус у части игроков клуба. Отстранение от соревнований уже официально подтверждено региональным управлением Роспотребнадзора и директоратом Всероссийской федерации волейбола», — говорится в сообщении.
21 ноября у «Уралочки-НТМК» был запланирован домашний матч против челябинского «Динамо-Метар», 28 ноября — против красноярского «Енисея». «Следующий матч в чемпионате у “Уралочки” назначен на 5 декабря. Он пройдет в Липецке против одноименной местной команды», — заявили в