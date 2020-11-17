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14:51 (мск), источник: ТАСС

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» пропустит два тура чемпионата России из-за коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. «Уралочка-НТМК» не сможет провести матчи 12-го и 13-го туров чемпионата России по волейболу из-за положительных результатов тестов на коронавирус у части игроков клуба. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе команды.

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«Причина — положительные результаты тестов на коронавирус у части игроков клуба. Отстранение от соревнований уже официально подтверждено региональным управлением Роспотребнадзора и директоратом Всероссийской федерации волейбола», — говорится в сообщении.

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21 ноября у «Уралочки-НТМК» был запланирован домашний матч против челябинского «Динамо-Метар», 28 ноября — против красноярского «Енисея». «Следующий матч в чемпионате у “Уралочки” назначен на 5 декабря. Он пройдет в Липецке против одноименной местной команды», — заявили в пресс-службе.

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