Умер белорусский волейбольный тренер Владимир Козлов

Специалист внес неоценимый вклад в развитие отечественного волейбола. Дважды приводил юниорскую сборную Беларуси к бронзовым медалям чемпионатов Европы в данной возрастной категории. Работал главным тренером женской национальной команды Беларуси с 2000 по 2007 год.

Что касается клубной карьеры, то Владимир Николаевич входил в тренерский штаб минского «Коммунальника», успешно выступавшего в чемпионате СССР. Кроме того, во главе различных отечественных клубов становился многократным призером и победителем чемпионата Беларуси, многократным обладателем Кубка страны.

В Белорусской федерации волейбола отметили, что Владимир Козлов пользовался заслуженным уважением у коллег по тренерскому цеху, учениц, родных и близких.