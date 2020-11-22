Волейболисты солигорского «Шахтера» победили «Коммунальник-Могилев» в матче чемпионата Беларуси

«Горняки» смогли нейтрализовать сильные стороны игры команды из Могилева, которая сделала ставку на сложную подачу и игру блоком.

Солигорская команда со старта заставила соперников ошибаться. Как ни старался наставник «Коммунальника» Александр Котов внести изменения в действия своих подопечных, многократные чемпионы Беларуси оказались сильнее.

В выигравшей команде отметились Владислав Бабкевич, который заработал 17 очков, и Андрей Марченко (14 пунктов). Могилевчане выглядели не столь уверенно. Лучший из них Павел Голота отметился семью результативными действиями. Антон Маслаков заработал шесть очков.