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22 ноября, источник: БЕЛТА

Волейболисты солигорского «Шахтера» победили «Коммунальник-Могилев» в матче чемпионата Беларуси

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» победили «Коммунальник-Могилев» в матче чемпионата Беларуси. Игра завершилась в пользу подопечных Виктора Бекши со счетом 3:0 (25:14, 25:16, 25:18), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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«Горняки» смогли нейтрализовать сильные стороны игры команды из Могилева, которая сделала ставку на сложную подачу и игру блоком.

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Солигорская команда со старта заставила соперников ошибаться. Как ни старался наставник «Коммунальника» Александр Котов внести изменения в действия своих подопечных, многократные чемпионы Беларуси оказались сильнее.

В выигравшей команде отметились Владислав Бабкевич, который заработал 17 очков, и Андрей Марченко (14 пунктов). Могилевчане выглядели не столь уверенно. Лучший из них Павел Голота отметился семью результативными действиями. Антон Маслаков заработал шесть очков.

В остальных матчах 10-го тура чемпионата Беларуси среди мужских команд были зафиксированы следующие результаты: ВК «Борисов-БГУФК» — «Легион» (Обухово) — 1:3 (19:25, 21:25, 25:20, 21:25), «Марко-ВГТУ» (Витебск) — «Западный Буг» (Брест) — 3:1 (25:20, 25:20, 22:25, 25:19). Поединок столичного МАПИДа против гомельской «Энергии» перенесен на более поздний срок.

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