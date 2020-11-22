Волейболисты солигорского «Шахтера» победили «Коммунальник-Могилев» в матче чемпионата Беларуси

«Горняки» смогли нейтрализовать сильные стороны игры команды из Могилева, которая сделала ставку на сложную подачу и игру блоком.
Солигорская команда со старта заставила соперников ошибаться. Как ни старался наставник «Коммунальника» Александр Котов внести изменения в действия своих подопечных, многократные чемпионы Беларуси оказались сильнее.
В выигравшей команде отметились Владислав Бабкевич, который заработал 17 очков, и Андрей Марченко (14 пунктов). Могилевчане выглядели не столь уверенно. Лучший из них Павел Голота отметился семью результативными действиями. Антон Маслаков заработал шесть очков.
В остальных матчах 10-го тура чемпионата Беларуси среди мужских команд были зафиксированы следующие результаты: ВК «Борисов-БГУФК» — «Легион» (Обухово) — 1:3 (19:25, 21:25, 25:20, 21:25), «Марко-ВГТУ» (Витебск) — «Западный Буг» (Брест) — 3:1 (25:20, 25:20, 22:25, 25:19). Поединок столичного МАПИДа против гомельской «Энергии» перенесен на более поздний срок.